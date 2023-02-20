Байден приехал в Киев и объявил о новой помощи Украине: главное к вечеру 20 февраля

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Джо Байден на встрече с президентом Украины объявил о новой партии военной помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи для украинской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 февраля.

  • Зеленский и Байден провели совместную встречу в Киеве. Украинский лидер заявил, что приезд Байдена является важным проявлением поддержки для всех граждан Украины.
  • США одобрили предоставление Украине новой военной помощи в размере 500 млн долларов. В новый пакет вошли боеприпасы для артиллерии, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.
  • Большая часть западной техники, поставленной украинской армии, оказалась уничтожена российской армией. Об этом рассказали в службе внешней разведки России.
  • Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут удерживать Бахмут (Артемовск) любой ценой. По словам украинского лидера, украинские войска в любой момент покинут город, когда посчитают это целесообразным.
  • Президент Украины отговаривает Китай от возможного объединения с Россией. Как заявил Зеленский, объединение этих двух стран поставит мир на грань начала мировой войны.
  • ЧВК «Вагнер» испытывает дефицит боеприпасов. Основатель частной военной кампании Евгений Пригожин рассказал, что предпринимает все усилия для решения данной проблемы.
  • Силами истребительной авиации ВКС России в Харьковской области был сбит украинский самолет Су-27. Об этом сообщило Минобороны в ходе брифинга, отмечает Пятый канал.

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Президент США Джо Байден посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи для украинской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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