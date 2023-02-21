Из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат

Из свердловских аптек исчез гормональный препарат «Трийодтиронин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, таблетки, аптека, лекарства, аптечный киоск
В свердловских аптеках дефицит гормонального препарата «Трийодтиронин» Фото:

Один из самых востребованных гормональных препаратов, который назначают при наличии отклонений в работе щитовидной железы, перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарстве «Трийодтиронин». Об этом сообщили читатели URA.RU. Лекарство производится в Италии.

«„Трийодтиронин“ — очень популярный препарат, который назначают пациентам с заболеваниями щитовидной железы. Сейчас приобрести его в свердловских аптеках невозможно», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги препарата. «„Трийодтиронин“, безусловно, эффективный препарат. Однако не нужно поддаваться панике, так как на фармрынке имеются аналоги. Достаточно только записаться на прием к своему лечащем врачу», — отметила она.

«Трийодтиронин» — синтетический гормон щитовидной железы, который восполняет дефицит собственных гормонов щитовидной железы. Усиливает энергетические процессы, оказывает положительное влияние на функции нервной и сердечно-сосудистой систем, печени и почек. Максимальный фармакологический эффект развивается через 2-3 суток.

Показания препарата «Трийодтиронин»:

  • Гипотиреоз любого происхождения;
  • Лечение гиперплазии щитовидной железы: доброкачественный зоб с нормальной функцией, профилактика рецидива зоба после проведения операции или же после терапии радиоактивным йодом;
  • В составе комбинированной терапии токсического зоба с тиреостатическими средствами (после достижения медикаментозной компенсации обменных процессов).

Ранее URA.RU сообщало, что ряд иностранных лекарственных препаратов перестали продавать в аптеках Свердловской области. Жители региона жалуются, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт», «Амоксиклав», «Феринжект», «Хилак форте».

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Один из самых востребованных гормональных препаратов, который назначают при наличии отклонений в работе щитовидной железы, перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарстве «Трийодтиронин». Об этом сообщили читатели URA.RU. Лекарство производится в Италии. «„Трийодтиронин“ — очень популярный препарат, который назначают пациентам с заболеваниями щитовидной железы. Сейчас приобрести его в свердловских аптеках невозможно», — делятся читатели агентства. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги препарата. «„Трийодтиронин“, безусловно, эффективный препарат. Однако не нужно поддаваться панике, так как на фармрынке имеются аналоги. Достаточно только записаться на прием к своему лечащем врачу», — отметила она. «Трийодтиронин» — синтетический гормон щитовидной железы, который восполняет дефицит собственных гормонов щитовидной железы. Усиливает энергетические процессы, оказывает положительное влияние на функции нервной и сердечно-сосудистой систем, печени и почек. Максимальный фармакологический эффект развивается через 2-3 суток. Показания препарата «Трийодтиронин»: Ранее URA.RU сообщало, что ряд иностранных лекарственных препаратов перестали продавать в аптеках Свердловской области. Жители региона жалуются, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт», «Амоксиклав», «Феринжект», «Хилак форте».
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