Из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат

Из свердловских аптек исчез гормональный препарат «Трийодтиронин»

В свердловских аптеках дефицит гормонального препарата «Трийодтиронин» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных гормональных препаратов, который назначают при наличии отклонений в работе щитовидной железы, перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о лекарстве «Трийодтиронин». Об этом сообщили читатели URA.RU. Лекарство производится в Италии.

«„Трийодтиронин“ — очень популярный препарат, который назначают пациентам с заболеваниями щитовидной железы. Сейчас приобрести его в свердловских аптеках невозможно», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги препарата. «„Трийодтиронин“, безусловно, эффективный препарат. Однако не нужно поддаваться панике, так как на фармрынке имеются аналоги. Достаточно только записаться на прием к своему лечащем врачу», — отметила она.

«Трийодтиронин» — синтетический гормон щитовидной железы, который восполняет дефицит собственных гормонов щитовидной железы. Усиливает энергетические процессы, оказывает положительное влияние на функции нервной и сердечно-сосудистой систем, печени и почек. Максимальный фармакологический эффект развивается через 2-3 суток.

Показания препарата «Трийодтиронин»:

Гипотиреоз любого происхождения;

Лечение гиперплазии щитовидной железы: доброкачественный зоб с нормальной функцией, профилактика рецидива зоба после проведения операции или же после терапии радиоактивным йодом;

В составе комбинированной терапии токсического зоба с тиреостатическими средствами (после достижения медикаментозной компенсации обменных процессов).

Ранее URA.RU сообщало, что ряд иностранных лекарственных препаратов перестали продавать в аптеках Свердловской области. Жители региона жалуются, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт», «Амоксиклав», «Феринжект», «Хилак форте».