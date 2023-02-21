РЕН ТВ: Фигурист Костомаров пережил инсульт

21 февраля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Роману Костомарову провели чистку крови, сообщили в РЕН-ТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров этой ночью перенес инсульт. Также врачи сделали ему чистку крови из-за развившегося у спортсмена сепсиса. Новость по теме Что известно о здоровье Романа Костомарова «Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации. 46-летний фигурист перенес еще один инсульт», передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что спортсмену провели плазмаферез (чистку крови), так как у Костомарова развился сепсис. Также фигуристу диагностировали вторичный менингит. По предварительным данным, состояние олимпийского чемпиона ухудшилось из-за внутрибольничной инфекции. Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что фигурист пришел в сознание. Спустя время врачи сообщили о развивающейся гангрене, заявив, что спортсмен рискует потерять ногу. В итоге, спортсмену ампутировали левую стопу для устранения некроза тканей. Также выяснилось, что у олимпийского чемпиона нарастает поражение одного из легких.

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров этой ночью перенес инсульт. Также врачи сделали ему чистку крови из-за развившегося у спортсмена сепсиса. «Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации. 46-летний фигурист перенес еще один инсульт», передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что спортсмену провели плазмаферез (чистку крови), так как у Костомарова развился сепсис. Также фигуристу диагностировали вторичный менингит. По предварительным данным, состояние олимпийского чемпиона ухудшилось из-за внутрибольничной инфекции. Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что фигурист пришел в сознание. Спустя время врачи сообщили о развивающейся гангрене, заявив, что спортсмен рискует потерять ногу. В итоге, спортсмену ампутировали левую стопу для устранения некроза тканей. Также выяснилось, что у олимпийского чемпиона нарастает поражение одного из легких.