РЕН ТВ: Фигурист Костомаров пережил инсульт

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров этой ночью перенес инсульт. Также врачи сделали ему чистку крови из-за развившегося у спортсмена сепсиса.
«Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации. 46-летний фигурист перенес еще один инсульт», передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что спортсмену провели плазмаферез (чистку крови), так как у Костомарова развился сепсис. Также фигуристу диагностировали вторичный менингит. По предварительным данным, состояние олимпийского чемпиона ухудшилось из-за внутрибольничной инфекции.
Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что фигурист пришел в сознание. Спустя время врачи сообщили о развивающейся гангрене, заявив, что спортсмен рискует потерять ногу. В итоге, спортсмену ампутировали левую стопу для устранения некроза тканей. Также выяснилось, что у олимпийского чемпиона нарастает поражение одного из легких.
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