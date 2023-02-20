20 февраля 2023

Курганские полицейские готовят массовую облаву на водителей

В праздники в Курганской области ГИБДД будет ловить нетрезвых водителей
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
В февральские праздники курганские полицейские будут ловить нетрезвых водителей Фото:

В Курганской области 23 и 24 февраля сотрудники региональной Госавтоинспекции будут массово проверять водителей на трезвость. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«В ходе мероприятия „Нетрезвый водитель“ 23 и 24 февраля дорожные полицейские проведут тотальные проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В праздничные дни сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме и обеспечивать безопасность жителей области», — указано в опубликованном сообщении. Подобные рейды в регионе проходят каждый месяц.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют курганцам присоединиться к данной работе. Жителей региона просят сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, в дежурную группу ОБДПС ГИБДД или дежурные части территориальных отделов внутренних дел.

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В Курганской области 23 и 24 февраля сотрудники региональной Госавтоинспекции будут массово проверять водителей на трезвость. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «В ходе мероприятия „Нетрезвый водитель“ 23 и 24 февраля дорожные полицейские проведут тотальные проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В праздничные дни сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме и обеспечивать безопасность жителей области», — указано в опубликованном сообщении. Подобные рейды в регионе проходят каждый месяц. Сотрудники ГИБДД рекомендуют курганцам присоединиться к данной работе. Жителей региона просят сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, в дежурную группу ОБДПС ГИБДД или дежурные части территориальных отделов внутренних дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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