Депутаты заксобрания ЯНАО сформируют план для выполнения послания Путина

Скоро депутаты соберутся для обсуждения плана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские парламентарии разработают план по реализации основных положений из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания.

«Обозначенный президентом курс — единственно возможный для нашей страны. В ближайшее время положения послания рассмотрят на площадке заксобрания Ямала, будет сформирован план по их реализации», — говорится в сообщении.

Спикер парламента ЯНАО Сергей Ямкин присутствовал на послании. Он отметил, что задачи, которые поставил Путин, полностью подходят под требования нынешних реалий. «Особое время требует особых решений не только во внешней политике, но и внутри страны», — приводит пресс-служба слова Ямкина.

Выступление президента РФ состоялось 21 февраля. Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, кому будут уделять особое внимание после заявлений Путина.