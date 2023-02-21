21 февраля 2023

В Тюмени рискует подорожать жилье в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Дворца дзюдо в Академическом. Екатеринбург, стройматериалы, строители, строительная площадка, строительные материалы, строительство, стройка
По прогнозам строителей, ключевые материалы подорожают уже к концу марта Фото:

Застройщики Тюмени будут вынуждены искать новых поставщиков стройматериалов. Об этом рассказал URA.RU на правах анонимности работник одной из подрядных организаций, работающих на строительных площадках Тюменской области. Альтернатива — новое повышение цены квадратного метра.

«Надо искать новых поставщиков, которые возможно будут еще удерживать прежние цены. После небольшого затишья в начале года, мы ждем теперь взрывного роста на ключевые материалы. Щебень, лакокрасочные изделия, линолеум уже дорожают, рост скоро может превысить 10-12 процентов», — рассказал URA.RU источник.

По его словам, смена поставщиков тоже не решит проблемы полностью. «Даже если удастся найти тех, у кого есть остатки на складе по старым ценам, то потом все равно придется покупать уже по новым». — добавил собеседник URA.RU.

Еще один повод для тревог — качество товара. Собеседник URA.RU отмечает, что российские производители сумели нарастить объемы производства, но по качеству эта продукция по-прежнему уступает импортной.

Ранее агентство рассказало, что тюменские застройщики ожидают снижения цен на новостройки. Причиной уценок, скидок и других акций может стать перенасыщение рынка в Тюменской области.

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Застройщики Тюмени будут вынуждены искать новых поставщиков стройматериалов. Об этом рассказал URA.RU на правах анонимности работник одной из подрядных организаций, работающих на строительных площадках Тюменской области. Альтернатива — новое повышение цены квадратного метра. «Надо искать новых поставщиков, которые возможно будут еще удерживать прежние цены. После небольшого затишья в начале года, мы ждем теперь взрывного роста на ключевые материалы. Щебень, лакокрасочные изделия, линолеум уже дорожают, рост скоро может превысить 10-12 процентов», — рассказал URA.RU источник. По его словам, смена поставщиков тоже не решит проблемы полностью. «Даже если удастся найти тех, у кого есть остатки на складе по старым ценам, то потом все равно придется покупать уже по новым». — добавил собеседник URA.RU. Еще один повод для тревог — качество товара. Собеседник URA.RU отмечает, что российские производители сумели нарастить объемы производства, но по качеству эта продукция по-прежнему уступает импортной. Ранее агентство рассказало, что тюменские застройщики ожидают снижения цен на новостройки. Причиной уценок, скидок и других акций может стать перенасыщение рынка в Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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