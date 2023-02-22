22 февраля 2023

В Кургане ищут пропавшего несколько дней назад мужчину в берцах

В Кургане ищут пропавшего Сергея Ежова
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, полицейский, мужчина, зима, пустая улица
В Кургане просят помощи в поисках пропавшего мужчины Фото:

В Кургане ищут пропавшего несколько дней назад Сергея Ежова. Мужчина ушел из дома и с 19 февраля о его местонахождении неизвестно. Ориентировка опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал человек. Сергей Ежов, 1964 г. р. (58 лет). Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные с залысиной, глаза карие. Одежда: черная куртка, темно-синее трико, черные берцы, черная вязаная шапка», — указано в ориентировке.

Сообщается, что он может находиться в любом районе Кургана. Волонтеры просят помощи в распространении информации в соцсети.

Мужчину не видели с 19 февраля

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В Кургане ищут пропавшего несколько дней назад Сергея Ежова. Мужчина ушел из дома и с 19 февраля о его местонахождении неизвестно. Ориентировка опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек. Сергей Ежов, 1964 г. р. (58 лет). Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные с залысиной, глаза карие. Одежда: черная куртка, темно-синее трико, черные берцы, черная вязаная шапка», — указано в ориентировке. Сообщается, что он может находиться в любом районе Кургана. Волонтеры просят помощи в распространении информации в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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