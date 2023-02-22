В Кургане ищут пропавшего несколько дней назад мужчину в берцах

В Кургане ищут пропавшего Сергея Ежова

23 февраля 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

В Кургане просят помощи в поисках пропавшего мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ищут пропавшего несколько дней назад Сергея Ежова. Мужчина ушел из дома и с 19 февраля о его местонахождении неизвестно. Ориентировка опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек. Сергей Ежов, 1964 г. р. (58 лет). Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные с залысиной, глаза карие. Одежда: черная куртка, темно-синее трико, черные берцы, черная вязаная шапка», — указано в ориентировке. Сообщается, что он может находиться в любом районе Кургана. Волонтеры просят помощи в распространении информации в соцсети. Мужчину не видели с 19 февраля Поискового отряд «ЛизаАлерт» Курганской области, «ВКонтакте»

В Кургане ищут пропавшего несколько дней назад Сергея Ежова. Мужчина ушел из дома и с 19 февраля о его местонахождении неизвестно. Ориентировка опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Пропал человек. Сергей Ежов, 1964 г. р. (58 лет). Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные с залысиной, глаза карие. Одежда: черная куртка, темно-синее трико, черные берцы, черная вязаная шапка», — указано в ориентировке. Сообщается, что он может находиться в любом районе Кургана. Волонтеры просят помощи в распространении информации в соцсети.