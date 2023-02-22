Концерты ко Дню защитника Отечества и шествие оленьих упряжек: что посетить в праздничные выходные

Ямальцы смогут посетить рок-фестиваль и покататься на оленьих упряжках Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жителям ЯНАО предлагают посетить праздничные программы в честь Дня защитника Отечества, Масленицу, гонки на оленьих упряжках и рок-фестиваль. URA.RU собрало самые интересные мероприятия для ямальцев на праздничные выходные.

«Только у нас и только для вас 22 и 23 февраля — праздничная программа „Честь имею“, посвященная Дню защитника Отечества, для всех возрастов», — сообщается на сайте музейно-выставочного комплекса имени Шемановского в Салехарде. Жителям предлагают спеть в караоке «Оду мужчинам» и посетить театр теней со спектаклем «Как зайчик в армию пошел служить». Также в музеи будут показывать военные фильмы. 24 февраля парке Победы Салехарда в 14:00 пройдет акция в поддержку участников спецоперации.

В Ноябрьске 23 февраля в 11:00 всех желающих приглашают в природно-этнографический комплекс «НУМ» на создание мужских оберегов «Оберег сильных». В 15:00 в ЦД «Нефтяник» пройдет концерт «Песнь мужества». Также все выходные в городе будут массовые катания на коньках в спортивной школе «Авангард», а 26 февраля — фестиваль блинов в развлекательном центре «Чердак».

В Новом Уренгое все выходные с 10:00 до 22:00 будет открыт скейт-парк «Скатерть». 26 февраля в 12:00 около дворца спорта «Звездный» пройдут массовые гулянья «Проводы ямальской зимы». Жители районов Коротчаево (возле храма Благовещения Пресвятой Богородицы) и Лимбяяхи (в ЦКиД «Магистраль») 26 февраля с 10:30 также будут отмечать Масленицу.

В Надыме 24 февраля в 18:00 возле гостевого чума «Дом природы» состоится театрализованная программа «Легенды северной зимы». 25 и 26 февраля пройдут соревнования оленеводов на кубок губернатора — начало 08:30 на площади «Юбилейная». Жители смогут увидеть парад праздничных оленьих упряжек, гонки, прыжки через нарты, а также попробовать национальную кухню.

В Лабытнанги клуб «Строитель» приглашает горожан 25 февраля в 15:00 на театрализованную программу «Гуляй, народ — Масленица у ворот!». Также 25 февраля в 18:00 в ДК «Сияние севера» пройдет рок-фестиваль «Скажи жизни «да!».