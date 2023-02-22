Губернатор Шумков: правительство Курганской области не пиарится на теме спецоперации

23 февраля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Зауральское правительство никого не пиарит, и само не пиарится на теме СВО, заявил Вадим Шумков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Зауралья не пиарится за счет спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков, рассуждая на тему об отправке грузов на передовую. «Отправляем грузы в поддержку наших военных и частей, где служат добровольцы и мобилизованные. Не пиарим и не пиаримся. Не задаем вопросы, кто кому что должен. Не спрашиваем, кто кого и чем должен снабжать. Просто собираем и просто отправляем. Просто потому, что так надо», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам главы региона, с территории регулярно отправляют грузы помощи для поддержки бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Сейчас готовится к отправке новая посылка. Собирают спецоборудование, продукты, одежду, инструменты, стройматериалы, сетки и печки, генераторы, а также квадрокоптеры и спецснаряжение. Шумков также призвал неравнодушных граждан подключиться к помощи участникам спецоперации. «Если у кого есть желание принять участие в этом финансово, либо путем передачи продуктов или конкретного имущества и предметов, наши пункты приема и телефоны всегда на связи», — подытожил губернатор. URA.RU уже писало, что в Кургане чиновники и бизнесмены передали военным в зону спецоперации на Украине автомобиль УАЗ. Помимо автомобиля военнослужащим передали тепловые пушки, бензогенератор и расходные материалы. Ранее депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков похвалил курганцев за сбор вещей для отправки в зону СВО. В своем telegram-канале он разместил фото, где жители формируют посылки военнослужащим. Спецоперация Вооруженных сил России началась в феврале прошлого года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная задача операции — демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Зауралья не пиарится за счет спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков, рассуждая на тему об отправке грузов на передовую. «Отправляем грузы в поддержку наших военных и частей, где служат добровольцы и мобилизованные. Не пиарим и не пиаримся. Не задаем вопросы, кто кому что должен. Не спрашиваем, кто кого и чем должен снабжать. Просто собираем и просто отправляем. Просто потому, что так надо», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам главы региона, с территории регулярно отправляют грузы помощи для поддержки бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Сейчас готовится к отправке новая посылка. Собирают спецоборудование, продукты, одежду, инструменты, стройматериалы, сетки и печки, генераторы, а также квадрокоптеры и спецснаряжение. Шумков также призвал неравнодушных граждан подключиться к помощи участникам спецоперации. «Если у кого есть желание принять участие в этом финансово, либо путем передачи продуктов или конкретного имущества и предметов, наши пункты приема и телефоны всегда на связи», — подытожил губернатор. URA.RU уже писало, что в Кургане чиновники и бизнесмены передали военным в зону спецоперации на Украине автомобиль УАЗ. Помимо автомобиля военнослужащим передали тепловые пушки, бензогенератор и расходные материалы. Ранее депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков похвалил курганцев за сбор вещей для отправки в зону СВО. В своем telegram-канале он разместил фото, где жители формируют посылки военнослужащим. Спецоперация Вооруженных сил России началась в феврале прошлого года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная задача операции — демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.