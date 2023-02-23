Сразу после Масленицы Тюмень засыплет недельной нормой осадков. Скрин

24 февраля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

После долгих выходных городским коммунальным службам придется работать в усиленном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сразу после масленичной недели в Тюмень придут обильные снегопады. Об этом говорят ведущие специалисты гидрометеослужб России, информация размещена на сайтах Gismeteo и «Гидрометцентра России». «В последние дни масленицы в Тюмени будет немного осадков, но уже в понедельник количество снега вырастет в 6 раз. В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 3,8 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщает сайт Gismeteo. По данным агрегатора, первый рабочий день после длинных выходных будет теплым, но недружелюбным. Температура воздуха удержится в районе -5 градусов, а вот скорость ветра может превысить 6 м/с. Следующая за этим неделя окажется малоснежной, пасмурной и относительно безветренной, средняя температура составит около -8 градусов. Ранее агентство рассказало, что из-за изменения погоды в Тюменской области резко вырастет риск ЧС. Угрозу представляют потепление и возможный гололед. Скрин: сайт Gismeteo

Сразу после масленичной недели в Тюмень придут обильные снегопады. Об этом говорят ведущие специалисты гидрометеослужб России, информация размещена на сайтах Gismeteo и «Гидрометцентра России». «В последние дни масленицы в Тюмени будет немного осадков, но уже в понедельник количество снега вырастет в 6 раз. В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 3,8 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщает сайт Gismeteo. По данным агрегатора, первый рабочий день после длинных выходных будет теплым, но недружелюбным. Температура воздуха удержится в районе -5 градусов, а вот скорость ветра может превысить 6 м/с. Следующая за этим неделя окажется малоснежной, пасмурной и относительно безветренной, средняя температура составит около -8 градусов. Ранее агентство рассказало, что из-за изменения погоды в Тюменской области резко вырастет риск ЧС. Угрозу представляют потепление и возможный гололед.