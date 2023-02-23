23 февраля 2023
22 февраля 2023

Сразу после Масленицы Тюмень засыплет недельной нормой осадков. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, уборка снега
После долгих выходных городским коммунальным службам придется работать в усиленном режиме Фото:

Сразу после масленичной недели в Тюмень придут обильные снегопады. Об этом говорят ведущие специалисты гидрометеослужб России, информация размещена на сайтах Gismeteo и «Гидрометцентра России».

«В последние дни масленицы в Тюмени будет немного осадков, но уже в понедельник количество снега вырастет в 6 раз. В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 3,8 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщает сайт Gismeteo.

По данным агрегатора, первый рабочий день после длинных выходных будет теплым, но недружелюбным. Температура воздуха удержится в районе -5 градусов, а вот скорость ветра может превысить 6 м/с. Следующая за этим неделя окажется малоснежной, пасмурной и относительно безветренной, средняя температура составит около -8 градусов.

Ранее агентство рассказало, что из-за изменения погоды в Тюменской области резко вырастет риск ЧС. Угрозу представляют потепление и возможный гололед.

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Сразу после масленичной недели в Тюмень придут обильные снегопады. Об этом говорят ведущие специалисты гидрометеослужб России, информация размещена на сайтах Gismeteo и «Гидрометцентра России». «В последние дни масленицы в Тюмени будет немного осадков, но уже в понедельник количество снега вырастет в 6 раз. В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 3,8 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщает сайт Gismeteo. По данным агрегатора, первый рабочий день после длинных выходных будет теплым, но недружелюбным. Температура воздуха удержится в районе -5 градусов, а вот скорость ветра может превысить 6 м/с. Следующая за этим неделя окажется малоснежной, пасмурной и относительно безветренной, средняя температура составит около -8 градусов. Ранее агентство рассказало, что из-за изменения погоды в Тюменской области резко вырастет риск ЧС. Угрозу представляют потепление и возможный гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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