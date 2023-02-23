Сразу после масленичной недели в Тюмень придут обильные снегопады. Об этом говорят ведущие специалисты гидрометеослужб России, информация размещена на сайтах Gismeteo и «Гидрометцентра России».
«В последние дни масленицы в Тюмени будет немного осадков, но уже в понедельник количество снега вырастет в 6 раз. В дождевом эквиваленте объем осадков превысит 3,8 единиц, что в среднем для февраля является недельной нормой», — сообщает сайт Gismeteo.
По данным агрегатора, первый рабочий день после длинных выходных будет теплым, но недружелюбным. Температура воздуха удержится в районе -5 градусов, а вот скорость ветра может превысить 6 м/с. Следующая за этим неделя окажется малоснежной, пасмурной и относительно безветренной, средняя температура составит около -8 градусов.
Ранее агентство рассказало, что из-за изменения погоды в Тюменской области резко вырастет риск ЧС. Угрозу представляют потепление и возможный гололед.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.