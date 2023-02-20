Из-за погоды в Тюменской области резко вырастет риск возникновения ЧС

21 февраля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

В Тюменской области потеплеет до +3 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU С 22 по 23 февраля на фоне резкого потепления в Тюменской области резко вырастет риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». Там уточнили, что в эти дни температура воздуха в регионе поднимется до +3 градусов. «В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС: аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с налипанием снега на провода; обрывы линий ЛЭП; замыкания проводов; образование льда на проводах; падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ДТП на дорогах. А также — задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Рощино», — указано в сообщении telegram-канала. Там добавили, что в период с 22 по 23 февраля на территории Тюменской области ожидаются мокрый снег с дождем с порывами ветра до 16 м/с. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни поднимется до +3 — +2 градусов.

С 22 по 23 февраля на фоне резкого потепления в Тюменской области резко вырастет риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». Там уточнили, что в эти дни температура воздуха в регионе поднимется до +3 градусов. «В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС: аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с налипанием снега на провода; обрывы линий ЛЭП; замыкания проводов; образование льда на проводах; падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ДТП на дорогах. А также — задержки вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Рощино», — указано в сообщении telegram-канала. Там добавили, что в период с 22 по 23 февраля на территории Тюменской области ожидаются мокрый снег с дождем с порывами ветра до 16 м/с. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни поднимется до +3 — +2 градусов.