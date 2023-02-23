Депутат и мать мобилизованного призвала курганцев прекратить спонсировать ВСУ

24 февраля 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Курганский депутат Семина считает, что «телефонные» мошенники — это нацисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Курганской городской думы и мать мобилизованного Наталья Семина призвала жителей региона прекратить спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). По мнению чиновницы, мошенники, которые обманывают курганцев по телефону, прося под разными предлогами перевести деньги, — это «нацисты, проживающие на Украине». «Я обращаюсь от имени матерей и жен военнослужащих, которые находятся сейчас в зоне проведения спецоперации. Прекратите через мошенников спонсировать украинскую армию, прекратите помогать нацистам. Сегодня вы переведете сумму на их счет, а завтра на эти средства они убьют наших детей и близких. Мошенники всегда идут на шаг впереди», — сказала Наталья Семина. Видео ее обращения опубликовало в соцсетях правительство Курганской области. Депутат озвучила, что в прошлом году жители региона перевели «телефонным мошенникам» 228 млн рублей. Некоторые их жертвы даже взяли для этого кредиты. Семина считает, что эти средства переведены «на счета нацистов» и идут на покупку оружия. Чиновница призывает жителей региона игнорировать любые подозрительные звонки и сообщать в полицию, «не дожидаясь обмана». Ранее прокурор Виталий Долгушин также озвучивал, что средства курганцев, украденные «телефонными» мошенниками, могут быть использованы «националистами с территории Украины». Он отметил, что за 2022 год ущерб только по Кургану составил почти 100 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Курганской городской думы и мать мобилизованного Наталья Семина призвала жителей региона прекратить спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). По мнению чиновницы, мошенники, которые обманывают курганцев по телефону, прося под разными предлогами перевести деньги, — это «нацисты, проживающие на Украине». «Я обращаюсь от имени матерей и жен военнослужащих, которые находятся сейчас в зоне проведения спецоперации. Прекратите через мошенников спонсировать украинскую армию, прекратите помогать нацистам. Сегодня вы переведете сумму на их счет, а завтра на эти средства они убьют наших детей и близких. Мошенники всегда идут на шаг впереди», — сказала Наталья Семина. Видео ее обращения опубликовало в соцсетях правительство Курганской области. Депутат озвучила, что в прошлом году жители региона перевели «телефонным мошенникам» 228 млн рублей. Некоторые их жертвы даже взяли для этого кредиты. Семина считает, что эти средства переведены «на счета нацистов» и идут на покупку оружия. Чиновница призывает жителей региона игнорировать любые подозрительные звонки и сообщать в полицию, «не дожидаясь обмана». Ранее прокурор Виталий Долгушин также озвучивал, что средства курганцев, украденные «телефонными» мошенниками, могут быть использованы «националистами с территории Украины». Он отметил, что за 2022 год ущерб только по Кургану составил почти 100 млн рублей.