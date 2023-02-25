В новом выпуске покажут природу Тобольского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ведущий трэвел-проекта «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу побывал вместе со съемочной группой в Тюменской области и записал выпуск о Тобольском материке — возвышенной равнине на правобережье реки Иртыш. Про подготовку нового эпизода шоу рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

«Есть в Тобольском районе разлом, где в могучий Иртыш впадает неприметная речушка Сибирка. Сегодня показал это удивительное место съемочной группе федерального телеканала „Культура“. Прошли по глубокому снегу вместе с ведущим трэвел-проекта „Неизвестные маршруты России“ Максимом Кардозу», — написал Митрюшкин у себя в telegram-канале.

Он уточнил, что именно река Сибирка по одной из гипотез дала название региону Сибирь. Новый цикл программ про Тюменскую область и в частности это место выпустят в сентябре.

Ранее URA.RU сообщало, что реку Иртыш будут оздоровлять, так как она попала в федеральный проект по улучшению экологического состояния водных артерий страны. Старт программы, которая улучшит жизни десятков миллионов человек, запланировали на 2025 год.

Леонид Митрюшкин вместе с Максимом Кардозу в Тобольском районе Фото: telegram-канал Леонида Митрюшкина

В новом выпуске расскажут о природе Тобольского района в месте, где Сибирка впадает в Иртыш Фото: telegram-канал Леонида Митрюшкина