25 февраля 2023
24 февраля 2023
23 февраля 2023

Ведущий трэвел-проекта Кардозу расскажет в своем шоу о Тюменской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив., река, деревенская жизнь, природа, иртыш, речной паром
В новом выпуске покажут природу Тобольского района Фото:

Ведущий трэвел-проекта «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу побывал вместе со съемочной группой в Тюменской области и записал выпуск о Тобольском материке — возвышенной равнине на правобережье реки Иртыш. Про подготовку нового эпизода шоу рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

«Есть в Тобольском районе разлом, где в могучий Иртыш впадает неприметная речушка Сибирка. Сегодня показал это удивительное место съемочной группе федерального телеканала „Культура“. Прошли по глубокому снегу вместе с ведущим трэвел-проекта „Неизвестные маршруты России“ Максимом Кардозу», — написал Митрюшкин у себя в telegram-канале.

Он уточнил, что именно река Сибирка по одной из гипотез дала название региону Сибирь. Новый цикл программ про Тюменскую область и в частности это место выпустят в сентябре.

Ранее URA.RU сообщало, что реку Иртыш будут оздоровлять, так как она попала в федеральный проект по улучшению экологического состояния водных артерий страны. Старт программы, которая улучшит жизни десятков миллионов человек, запланировали на 2025 год.

Леонид Митрюшкин вместе с Максимом Кардозу в Тобольском районе
Фото:
В новом выпуске расскажут о природе Тобольского района в месте, где Сибирка впадает в Иртыш
Фото:
Вместе с Митрюшкиным и Кардозу также отправилась съемочная группа
Фото:

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Ведущий трэвел-проекта «Неизвестные маршруты России» Максим Кардозу побывал вместе со съемочной группой в Тюменской области и записал выпуск о Тобольском материке — возвышенной равнине на правобережье реки Иртыш. Про подготовку нового эпизода шоу рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. «Есть в Тобольском районе разлом, где в могучий Иртыш впадает неприметная речушка Сибирка. Сегодня показал это удивительное место съемочной группе федерального телеканала „Культура“. Прошли по глубокому снегу вместе с ведущим трэвел-проекта „Неизвестные маршруты России“ Максимом Кардозу», — написал Митрюшкин у себя в telegram-канале. Он уточнил, что именно река Сибирка по одной из гипотез дала название региону Сибирь. Новый цикл программ про Тюменскую область и в частности это место выпустят в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что реку Иртыш будут оздоровлять, так как она попала в федеральный проект по улучшению экологического состояния водных артерий страны. Старт программы, которая улучшит жизни десятков миллионов человек, запланировали на 2025 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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