Популярного блогера возмутило поведение курганского врача

27 февраля 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

После негативного опыта встречи с врачом блогер опасается вызывать скорую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Популярного кулинарного YouTube-блогера возмутило поведение врача, дежурившего в отделении скорой медицинской помощи Кетовой центральной районной больницы. В одном из видео автор канала «Две сестренки» Татьяна рассказала о том, как ей нахамил хирург, когда ее привезли в учреждение с приступом острого холецистита. «Привезли меня на скорой в это отделение. У меня было представление, что будет как в кино: ты приезжаешь, вокруг тебя все бегают, стараются оказать помощь. Сюда я приехала — меня мальчик привел в кабинет, где сидят приемные врачи, там сидела хирург и она ему матом при мне говорит: ты зачем ее сюда привез? Зачем она мне здесь нужна? Он ей: пожалуйста, объясните это пациенту. У меня приступ, я ее спрашиваю, что мне делать. Она отвечает: времени 3 часа ночи, а я еще спать не ложилась! И вообще, вы нажретесь всякой дряни, а потом все едете в скорую, думая, что вам сделают халявную операцию», — рассказывает блогер о недавнем случае на своем YouTube-канале . По словам женщины, дальше врач повела ее на УЗИ и, сделав его, «достала из какой-то коробки листок бумаги А4 и кинула на живот». Блогер удивилась, что в новом учреждении нет салфеток. «Больница отремонтирована, а персонал еще ремонтировать и ремонтировать», — высказалась Татьяна. По ее словам, подобная ситуация повторилась со следующей пациенткой. Врач, говорит женщина, также общалась с ней по-хамски. Блогер написала жалобу на хирурга, но не знает, какие санкции в ее адрес последовали. Корреспондент URA.RU нашел хирурга в соцсети «ВКонтакте», однако отправить сообщение с «недружественного» аккаунта ей невозможно. На странице женщины множество постов о помощи бездомным животным. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с вопросами, поступали ли жалобы в адрес сотрудницы и какое в этом случае она понесла наказание. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Популярного кулинарного YouTube-блогера возмутило поведение врача, дежурившего в отделении скорой медицинской помощи Кетовой центральной районной больницы. В одном из видео автор канала «Две сестренки» Татьяна рассказала о том, как ей нахамил хирург, когда ее привезли в учреждение с приступом острого холецистита. «Привезли меня на скорой в это отделение. У меня было представление, что будет как в кино: ты приезжаешь, вокруг тебя все бегают, стараются оказать помощь. Сюда я приехала — меня мальчик привел в кабинет, где сидят приемные врачи, там сидела хирург и она ему матом при мне говорит: ты зачем ее сюда привез? Зачем она мне здесь нужна? Он ей: пожалуйста, объясните это пациенту. У меня приступ, я ее спрашиваю, что мне делать. Она отвечает: времени 3 часа ночи, а я еще спать не ложилась! И вообще, вы нажретесь всякой дряни, а потом все едете в скорую, думая, что вам сделают халявную операцию», — рассказывает блогер о недавнем случае на своем YouTube-канале. По словам женщины, дальше врач повела ее на УЗИ и, сделав его, «достала из какой-то коробки листок бумаги А4 и кинула на живот». Блогер удивилась, что в новом учреждении нет салфеток. «Больница отремонтирована, а персонал еще ремонтировать и ремонтировать», — высказалась Татьяна. По ее словам, подобная ситуация повторилась со следующей пациенткой. Врач, говорит женщина, также общалась с ней по-хамски. Блогер написала жалобу на хирурга, но не знает, какие санкции в ее адрес последовали. Корреспондент URA.RU нашел хирурга в соцсети «ВКонтакте», однако отправить сообщение с «недружественного» аккаунта ей невозможно. На странице женщины множество постов о помощи бездомным животным. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с вопросами, поступали ли жалобы в адрес сотрудницы и какое в этом случае она понесла наказание. Ответ на момент публикации не поступил.