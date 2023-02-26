Детский омбудсмен ЯНАО попал под санкции Зеленского

Владимир Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын внесен в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
«Трубицын Данило Александрович, 24.02.1980 г. р. Срок ограничений — пятьдесят лет», — указано в документах. Санкции предполагают блокировку активов, запрет въезда на территорию страны и вывода капиталов за ее пределы.
Ранее сообщалось, что Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Под ограничения со стороны Канады попал экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.