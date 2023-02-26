Детский омбудсмен ЯНАО попал под санкции Зеленского

Владимир Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын внесен в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

«Трубицын Данило Александрович, 24.02.1980 г. р. Срок ограничений — пятьдесят лет», — указано в документах. Санкции предполагают блокировку активов, запрет въезда на территорию страны и вывода капиталов за ее пределы.

Ранее сообщалось, что Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Под ограничения со стороны Канады попал экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин.