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24 февраля 2023

Детский омбудсмен ЯНАО попал под санкции Зеленского

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Владимир Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена Фото:
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Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын внесен в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

«Трубицын Данило Александрович, 24.02.1980 г. р. Срок ограничений — пятьдесят лет», — указано в документах. Санкции предполагают блокировку активов, запрет въезда на территорию страны и вывода капиталов за ее пределы.

Ранее сообщалось, что Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Под ограничения со стороны Канады попал экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин.

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Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын внесен в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера. «Трубицын Данило Александрович, 24.02.1980 г. р. Срок ограничений — пятьдесят лет», — указано в документах. Санкции предполагают блокировку активов, запрет въезда на территорию страны и вывода капиталов за ее пределы. Ранее сообщалось, что Австралия включила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в санкционный список. Под ограничения со стороны Канады попал экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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