В Тюмени ночью на Широтной, 96 произошла драка между пьяными людьми. После чего компания молодых людей села в машину, и водитель столкнулся с несколькими припаркованными машинами, а также снес ограждение. Об этом сообщает свидетель произошедшего, который снял все на камеру.
«Молодые люди подрались, а позже, когда сели в машину начали врезаться в припаркованные автомобили. Еще один парень скинул с лестницы женщину и после этого он ее ударил», — сообщает очевидец в группе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень/Отзовник».
На видео видно, как неизвестные врезаются во все ближайшие машины. На втором видео мужчина с силой толкает женщину на землю. Жители дома отснял все произошедшее и вызвал сотрудников ДПС.
Подробности о произошедшем уточняются.
Video by ЧС Тюмень Отзовик (1)
Видео: взято в группе «Вконтакте» «ЧС Тюмень/Отзовник».
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