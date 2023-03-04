В Тюмени по среди ночи пьяные люди учиняют драки и устраивают ДТП. Видео

В Тюмени по среди ночи пьяные люди учиняют драки и устраивают ДТП. Видео

05 марта 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Пьяные тюменцы дебоширят по среди ночи Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Тюмени ночью на Широтной, 96 произошла драка между пьяными людьми. После чего компания молодых людей села в машину, и водитель столкнулся с несколькими припаркованными машинами, а также снес ограждение. Об этом сообщает свидетель произошедшего, который снял все на камеру. «Молодые люди подрались, а позже, когда сели в машину начали врезаться в припаркованные автомобили. Еще один парень скинул с лестницы женщину и после этого он ее ударил», — сообщает очевидец в группе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень/Отзовник». На видео видно, как неизвестные врезаются во все ближайшие машины. На втором видео мужчина с силой толкает женщину на землю. Жители дома отснял все произошедшее и вызвал сотрудников ДПС. Подробности о произошедшем уточняются. Video by ЧС Тюмень Отзовик (1) Video by ЧС Тюмень Отзовик Видео: взято в группе «Вконтакте» «ЧС Тюмень/Отзовник».

В Тюмени ночью на Широтной, 96 произошла драка между пьяными людьми. После чего компания молодых людей села в машину, и водитель столкнулся с несколькими припаркованными машинами, а также снес ограждение. Об этом сообщает свидетель произошедшего, который снял все на камеру. «Молодые люди подрались, а позже, когда сели в машину начали врезаться в припаркованные автомобили. Еще один парень скинул с лестницы женщину и после этого он ее ударил», — сообщает очевидец в группе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень/Отзовник». На видео видно, как неизвестные врезаются во все ближайшие машины. На втором видео мужчина с силой толкает женщину на землю. Жители дома отснял все произошедшее и вызвал сотрудников ДПС. Подробности о произошедшем уточняются. Video by ЧС Тюмень Отзовик (1) Video by ЧС Тюмень Отзовик Видео: взято в группе «Вконтакте» «ЧС Тюмень/Отзовник».