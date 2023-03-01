Курганский губернатор считает, что отказ от имперского мышления грозит России распадом

Глава Курганской области считает, что России не следует отказываться от имперского пути Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что отказ от имперского мышления и пути грозит для России распадом. По его словам, этого добиваются спецслужбы «поборников истинной демократии». Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

Шумков отметил, что Запад будет использовать бывшие государства Советского Союза, чтобы разрушить Россию. В качестве примеров он привел Украину, Грузию, Прибалтику и Молдавию. «Их будут использовать для внешнего разрушения, параллельно пытаясь взорвать и саму Россию изнутри. Далее в наборе „демок’атических перспектив“ для нас — очередное „смутное время“ с целой серией междоусобных гражданских войн, грабеж природных ресурсов и окончательный распад. Такова цена отказа от собственного исторического пути ради встраивания в „американскую мечту“ и чуждый западный миропорядок. Такова цена отказа от имперского мышления и имперского пути», — заявил губернатор. Также он добавил, что Россия должна быть сильной, иначе ее не будет совсем.

Ранее Шумков заявил, что страны НАТО уничтожали народы для запугивания и демонстрации своей силы. Глава Курганской области вспомнил о зверствах, которые совершали американцы и англичане. Среди примеров — войны во Вьетнаме, Японии, Ираке, Ливии и Афганистане. До этого сообщалось, что курганского губернатора включили в санкционный список США. Это произошло в годовщину начала спецоперации на Украине.