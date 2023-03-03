Полковник Литовкин раскрыл главную цель России в Донбассе

Полковник Литовкин: Россию отделяет от цели в Донбассе Угледарская дуга

04 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россию ждут тяжелые бои после Бахмута, сказал Виктор Литовкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Краматорска является главной целью России на данный момент. Это приведет к полному освобождению ДНР. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Краматорск — это главная цель, главный город, который мы должны освободить, и таким образом будет освобождена вся ДНР. Вы посмотрите на карту. Угледарская дуга: Угледар, Соледар, Артемовск, Северск. Если эту дугу, хорошо оборудованную в инженерном отношении, железобетонную, с подземельями, соляными шахтами, где хранится у супостата боевая техника, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, преодолеваем, нам открывается перспектива на Краматорск. Он находится на границе ДНР. Это самый крупный город на этой территории», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, путь до данной цели не будет легким. «Мы преодолеваем дугу и наступаем на Краматорск, но не сразу. До него еще надо дойти. Эти 150 км… очень серьезные будут бои. Тем не менее, преодолев Угледарскую дугу, мы делаем шаг вперед. Мы не знаем, куда они перебросят остатки тех войск, которые уйдут из Артемовска. Это их решение. Они могут перебросить их на Запорожское направление, могут на Херсонское, могут наверх на Красно-Лиманское. Если прорвутся, конечно, из Бахмута. Потому что они оставили себе одну дорогу. Она под нашим контролем. Они часть войск выводят, а остальная прикрывает их отход. По результатам будет видно, куда они придут», — объяснил полковник в отставке. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что Бахмут (Артемовск) практически окружен. В беседе с URA.RU он отметил, что необходимо 20-30 тысяч бойцов для быстрого взятия города. Аналитик CNN, полковник армии США в отставке Седрик Лейтон заявил, что стратегическое отступление Вооруженных сил Украины из Бахмута станет для них спасением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Освобождение Краматорска является главной целью России на данный момент. Это приведет к полному освобождению ДНР. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Краматорск — это главная цель, главный город, который мы должны освободить, и таким образом будет освобождена вся ДНР. Вы посмотрите на карту. Угледарская дуга: Угледар, Соледар, Артемовск, Северск. Если эту дугу, хорошо оборудованную в инженерном отношении, железобетонную, с подземельями, соляными шахтами, где хранится у супостата боевая техника, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, преодолеваем, нам открывается перспектива на Краматорск. Он находится на границе ДНР. Это самый крупный город на этой территории», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, путь до данной цели не будет легким. «Мы преодолеваем дугу и наступаем на Краматорск, но не сразу. До него еще надо дойти. Эти 150 км… очень серьезные будут бои. Тем не менее, преодолев Угледарскую дугу, мы делаем шаг вперед. Мы не знаем, куда они перебросят остатки тех войск, которые уйдут из Артемовска. Это их решение. Они могут перебросить их на Запорожское направление, могут на Херсонское, могут наверх на Красно-Лиманское. Если прорвутся, конечно, из Бахмута. Потому что они оставили себе одну дорогу. Она под нашим контролем. Они часть войск выводят, а остальная прикрывает их отход. По результатам будет видно, куда они придут», — объяснил полковник в отставке. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что Бахмут (Артемовск) практически окружен. В беседе с URA.RU он отметил, что необходимо 20-30 тысяч бойцов для быстрого взятия города. Аналитик CNN, полковник армии США в отставке Седрик Лейтон заявил, что стратегическое отступление Вооруженных сил Украины из Бахмута станет для них спасением.