04 марта 2023
03 марта 2023

Активист из ЯНАО объявил об очередной отправке груза в зону СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Груз собирался для ямальских бойцов и больницы №9 в Мариуполе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что сбор посылок завершен и очередной груз скоро отправится в зону СВО для ямальских бойцов и больницы №9 в Мариуполе. Соответствующий пост общественник разместил на свое странице в telegram-канале.

«Сбор завершен! Совсем скоро выдвигаемся к парням. Росомаха, Ямал, больница №9 в г. Мариуполь. Нам предстоит пройти 5000 км», — говорится в сообщении. Вместе с посылками для военнослужащих поедут компьютеры, маскировочные сетки, буржуйки, окопные свечи.

Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО Игорь Заборовский объявил сбор для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимались до 5 марта. По состоянию на 21 февраля было собрано 750 тысяч рублей для покупки всего необходимого. А в День защитника Отечества удалось собрать еще 176 тысяч на нужды бойцов.

Активист из ЯНАО объявил об очередной отправке груза в зону СВО
Гуманитарный груз отправится в ближайшее время
Фото:

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Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что сбор посылок завершен и очередной груз скоро отправится в зону СВО для ямальских бойцов и больницы №9 в Мариуполе. Соответствующий пост общественник разместил на свое странице в telegram-канале. «Сбор завершен! Совсем скоро выдвигаемся к парням. Росомаха, Ямал, больница №9 в г. Мариуполь. Нам предстоит пройти 5000 км», — говорится в сообщении. Вместе с посылками для военнослужащих поедут компьютеры, маскировочные сетки, буржуйки, окопные свечи. Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО Игорь Заборовский объявил сбор для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимались до 5 марта. По состоянию на 21 февраля было собрано 750 тысяч рублей для покупки всего необходимого. А в День защитника Отечества удалось собрать еще 176 тысяч на нужды бойцов.
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