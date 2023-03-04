Активист из ЯНАО объявил об очередной отправке груза в зону СВО. Фото, видео

05 марта 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Груз собирался для ямальских бойцов и больницы №9 в Мариуполе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что сбор посылок завершен и очередной груз скоро отправится в зону СВО для ямальских бойцов и больницы №9 в Мариуполе. Соответствующий пост общественник разместил на свое странице в telegram-канале. «Сбор завершен! Совсем скоро выдвигаемся к парням. Росомаха, Ямал, больница №9 в г. Мариуполь. Нам предстоит пройти 5000 км», — говорится в сообщении. Вместе с посылками для военнослужащих поедут компьютеры, маскировочные сетки, буржуйки, окопные свечи. Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО Игорь Заборовский объявил сбор для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимались до 5 марта. По состоянию на 21 февраля было собрано 750 тысяч рублей для покупки всего необходимого. А в День защитника Отечества удалось собрать еще 176 тысяч на нужды бойцов. Гуманитарный груз отправится в ближайшее время Фото: telegram-канал Игоря Заборовского

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что сбор посылок завершен и очередной груз скоро отправится в зону СВО для ямальских бойцов и больницы №9 в Мариуполе. Соответствующий пост общественник разместил на свое странице в telegram-канале. «Сбор завершен! Совсем скоро выдвигаемся к парням. Росомаха, Ямал, больница №9 в г. Мариуполь. Нам предстоит пройти 5000 км», — говорится в сообщении. Вместе с посылками для военнослужащих поедут компьютеры, маскировочные сетки, буржуйки, окопные свечи. Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО Игорь Заборовский объявил сбор для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимались до 5 марта. По состоянию на 21 февраля было собрано 750 тысяч рублей для покупки всего необходимого. А в День защитника Отечества удалось собрать еще 176 тысяч на нужды бойцов.