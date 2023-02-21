21 февраля 2023
20 февраля 2023
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Активист из ЯНАО сообщил куда направит собранные средства

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтеры мы вместе, помощь беженцам
Планируется приобретение необходимы вещей солдатам и врачам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Об этом общественник рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, спасибо за то что вы делаете! Собранные средства пойдут на оплату транспортных расходов и приобретение необходимых вещей для солдат двух батальонов и сотрудников больницы №9 в г. Мариуполь», — написал Игорь Заборовский в соцсети. Всего по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что активист Игорь Заборовский сообщил, что у жителей ЯНАО появилась возможность отправить адресные посылки бойцам батальонов «Ямал» и «Росомаха». Он отметил, что военнослужащие просят помочь в приобретении бензопил и масла для них. Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимаются до 5 марта.

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Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Об этом общественник рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Друзья, спасибо за то что вы делаете! Собранные средства пойдут на оплату транспортных расходов и приобретение необходимых вещей для солдат двух батальонов и сотрудников больницы №9 в г. Мариуполь», — написал Игорь Заборовский в соцсети. Всего по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что активист Игорь Заборовский сообщил, что у жителей ЯНАО появилась возможность отправить адресные посылки бойцам батальонов «Ямал» и «Росомаха». Он отметил, что военнослужащие просят помочь в приобретении бензопил и масла для них. Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимаются до 5 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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