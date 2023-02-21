Активист из ЯНАО сообщил куда направит собранные средства

22 февраля 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Планируется приобретение необходимы вещей солдатам и врачам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Об этом общественник рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Друзья, спасибо за то что вы делаете! Собранные средства пойдут на оплату транспортных расходов и приобретение необходимых вещей для солдат двух батальонов и сотрудников больницы №9 в г. Мариуполь», — написал Игорь Заборовский в соцсети. Всего по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что активист Игорь Заборовский сообщил, что у жителей ЯНАО появилась возможность отправить адресные посылки бойцам батальонов «Ямал» и «Росомаха». Он отметил, что военнослужащие просят помочь в приобретении бензопил и масла для них. Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимаются до 5 марта.

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Об этом общественник рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Друзья, спасибо за то что вы делаете! Собранные средства пойдут на оплату транспортных расходов и приобретение необходимых вещей для солдат двух батальонов и сотрудников больницы №9 в г. Мариуполь», — написал Игорь Заборовский в соцсети. Всего по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что активист Игорь Заборовский сообщил, что у жителей ЯНАО появилась возможность отправить адресные посылки бойцам батальонов «Ямал» и «Росомаха». Он отметил, что военнослужащие просят помочь в приобретении бензопил и масла для них. Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимаются до 5 марта.