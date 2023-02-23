23 февраля 2023
22 февраля 2023
21 февраля 2023

Активист из ЯНАО рассказал, сколько средств собрали в День защитника Отечества

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский: в День защитника Отечества собрали более 176 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Собранные средства потратят на посылки для военнослужащих (фото из архива) Фото:

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что в День защитника Отечества удалось собрать более 176 тысяч рублей. Как рассказал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», собранные средства потратят на посылки для военнослужащих.

«Друзья! Спасибо! Вы сделали этот день! Самый лучший салют, который я видел в жизни! За время салюта прозвучало 526 залпов по 333 рубля. За 12 часов мы с вами собрали 176 221 рублей 74 копейки. Праздник ко Дню защитника Отечества удался», — написал он.

Ранее URA.RU писало, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Игорь Заборовский рассказал, что по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей. Также активист объявлял сбор посылок для военнослужащих.

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Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что в День защитника Отечества удалось собрать более 176 тысяч рублей. Как рассказал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», собранные средства потратят на посылки для военнослужащих. «Друзья! Спасибо! Вы сделали этот день! Самый лучший салют, который я видел в жизни! За время салюта прозвучало 526 залпов по 333 рубля. За 12 часов мы с вами собрали 176 221 рублей 74 копейки. Праздник ко Дню защитника Отечества удался», — написал он. Ранее URA.RU писало, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Игорь Заборовский рассказал, что по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей. Также активист объявлял сбор посылок для военнослужащих.
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