Активист из ЯНАО рассказал, сколько средств собрали в День защитника Отечества

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский: в День защитника Отечества собрали более 176 тысяч рублей

24 февраля 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Собранные средства потратят на посылки для военнослужащих (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что в День защитника Отечества удалось собрать более 176 тысяч рублей. Как рассказал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», собранные средства потратят на посылки для военнослужащих. «Друзья! Спасибо! Вы сделали этот день! Самый лучший салют, который я видел в жизни! За время салюта прозвучало 526 залпов по 333 рубля. За 12 часов мы с вами собрали 176 221 рублей 74 копейки. Праздник ко Дню защитника Отечества удался», — написал он. Ранее URA.RU писало, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Игорь Заборовский рассказал, что по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей. Также активист объявлял сбор посылок для военнослужащих.

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил, что в День защитника Отечества удалось собрать более 176 тысяч рублей. Как рассказал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», собранные средства потратят на посылки для военнослужащих. «Друзья! Спасибо! Вы сделали этот день! Самый лучший салют, который я видел в жизни! За время салюта прозвучало 526 залпов по 333 рубля. За 12 часов мы с вами собрали 176 221 рублей 74 копейки. Праздник ко Дню защитника Отечества удался», — написал он. Ранее URA.RU писало, что собранные средства будут потрачены на покупку необходимых вещей солдатам двух батальонов и сотрудников больницы №9 города Мариуполь. Игорь Заборовский рассказал, что по состоянию на 21 февраля собрано почти 750 тысяч рублей. Также активист объявлял сбор посылок для военнослужащих.