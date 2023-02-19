Общественник из ЯНАО объявил сбор для военнослужащих

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский соберет именные посылки для ямальских батальонов

Игорь Заборовский объявил сбор для батальонов «Ямал» и «Росомаха» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У жителей ЯНАО появилась возможность отправить именные посылки для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха», выполняющих задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил общественник из Надыма Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Принимаем адресные посылки не только для батальона „Ямал“, но теперь и для „Росомахи“. Со мной связался зампотыл батальона „Росомаха“ и мы обговорили все основные моменты», — написал Игорь Заборовский в соцсети.

Активист сообщил, что военнослужащие просят помочь с приобретением бензопил и масла для них. Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимаются до 5 марта.

Ранее URA.RU рассказало, что жены военнослужащих из батальона «Росомаха» сообщили агентству о возможном расформировании воинской части. В окружном правительстве пообещали разобраться в ситуации. Общественник Игорь Заборовский неоднократно передавал грузы из региона военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Перед Новым годом он доставил несколько автомобилей для нужд военнослужащих.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и ямальские бойцы.