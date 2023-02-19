19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Общественник из ЯНАО объявил сбор для военнослужащих

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский соберет именные посылки для ямальских батальонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой
Игорь Заборовский объявил сбор для батальонов «Ямал» и «Росомаха» Фото:

У жителей ЯНАО появилась возможность отправить именные посылки для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха», выполняющих задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил общественник из Надыма Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Принимаем адресные посылки не только для батальона „Ямал“, но теперь и для „Росомахи“. Со мной связался зампотыл батальона „Росомаха“ и мы обговорили все основные моменты», — написал Игорь Заборовский в соцсети.

Активист сообщил, что военнослужащие просят помочь с приобретением бензопил и масла для них. Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимаются до 5 марта.

Ранее URA.RU рассказало, что жены военнослужащих из батальона «Росомаха» сообщили агентству о возможном расформировании воинской части. В окружном правительстве пообещали разобраться в ситуации. Общественник Игорь Заборовский неоднократно передавал грузы из региона военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Перед Новым годом он доставил несколько автомобилей для нужд военнослужащих.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и ямальские бойцы.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

У жителей ЯНАО появилась возможность отправить именные посылки для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха», выполняющих задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщил общественник из Надыма Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Принимаем адресные посылки не только для батальона „Ямал“, но теперь и для „Росомахи“. Со мной связался зампотыл батальона „Росомаха“ и мы обговорили все основные моменты», — написал Игорь Заборовский в соцсети. Активист сообщил, что военнослужащие просят помочь с приобретением бензопил и масла для них. Адресные посылки и денежные средства на общие нужды принимаются до 5 марта. Ранее URA.RU рассказало, что жены военнослужащих из батальона «Росомаха» сообщили агентству о возможном расформировании воинской части. В окружном правительстве пообещали разобраться в ситуации. Общественник Игорь Заборовский неоднократно передавал грузы из региона военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Перед Новым годом он доставил несколько автомобилей для нужд военнослужащих. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и ямальские бойцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...