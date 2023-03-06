В канун 8 марта гипермаркет продавал тюменцам цветы в два раза дороже реальной цены

07 марта 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Цена за букет в тюменской «Ленте» отличались от той, которая была указана в системе ритейлера Фото: Николай Бастриков © URA.RU В одном из тюменских гипермаркетов сети «Лента» покупателям продавали цветы вдвое дороже, чем указано на ценнике. Об этом URA.RU рассказал один из покупателей, чуть не попавшихся на уловку. «На кассе мне назвали цену 300 рублей, хотя на ценнике было указано 199. Я начал выяснять, откуда разница, пригласил администратора, она что-то сделала с кассой. В итоге оказалось, что цена за букет должна была быть вообще 139 рублей, даже меньше, чем на ценнике», — поделился с URA.RU расстроенный тюменец. Выяснить, почему на ценнике стоит завышенная цена, мужчина не смог. Он дождался у кассы следующего покупателя с букетом, чтобы убедиться, что тому назовут правильную цену. «Не представляю, сколько человек сегодня успели купить эти букеты по завышенной стоимости, наверное даже не десятки, а несколько сотен», — предположил он в беседе с URA.RU. Агентство направило запрос руководству сети «Лента». На момент публикации ответ еще ожидается. Ранее URA.RU рассказало, где в Тюмени в канун 8 марта можно купить бюджетные тюльпаны.

В одном из тюменских гипермаркетов сети «Лента» покупателям продавали цветы вдвое дороже, чем указано на ценнике. Об этом URA.RU рассказал один из покупателей, чуть не попавшихся на уловку. «На кассе мне назвали цену 300 рублей, хотя на ценнике было указано 199. Я начал выяснять, откуда разница, пригласил администратора, она что-то сделала с кассой. В итоге оказалось, что цена за букет должна была быть вообще 139 рублей, даже меньше, чем на ценнике», — поделился с URA.RU расстроенный тюменец. Выяснить, почему на ценнике стоит завышенная цена, мужчина не смог. Он дождался у кассы следующего покупателя с букетом, чтобы убедиться, что тому назовут правильную цену. «Не представляю, сколько человек сегодня успели купить эти букеты по завышенной стоимости, наверное даже не десятки, а несколько сотен», — предположил он в беседе с URA.RU. Агентство направило запрос руководству сети «Лента». На момент публикации ответ еще ожидается. Ранее URA.RU рассказало, где в Тюмени в канун 8 марта можно купить бюджетные тюльпаны.