Зеленский раскрыл, что ждет Украину после падения Бахмута Зеленский: после Бахмута российским войскам будет открыта дорога в другие города Украины 07 марта 2023 в 22:48 Размер текста - 17 + После Бахмута ВС РФ пойдут дальше, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После захвата города Бахмута (Артемовска) российским войскам будет открыта дорога в другие города страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы понимаем, что после Бахмута они [ВС РФ] могли пойти дальше. В Краматорск, в Славянск, это была бы открытая дорога в другие города Украины в донецком направлении», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. В начале марта 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские бойцы почти взяли город в кольцо. А власти ДНР уточнили, что войска контролируют почти половину Бахмута. Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, Артемовск — важный узел обороны украинских войск в Донбассе. И его взятие позволит Вооруженным Силам РФ продолжить наступление на запад. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский из-за неудач ВСУ практически заявляет о своем поражении. После захвата города Бахмута (Артемовска) российским войскам будет открыта дорога в другие города страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы понимаем, что после Бахмута они [ВС РФ] могли пойти дальше. В Краматорск, в Славянск, это была бы открытая дорога в другие города Украины в донецком направлении», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. В начале марта 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские бойцы почти взяли город в кольцо. А власти ДНР уточнили, что войска контролируют почти половину Бахмута. Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, Артемовск — важный узел обороны украинских войск в Донбассе. И его взятие позволит Вооруженным Силам РФ продолжить наступление на запад. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский из-за неудач ВСУ практически заявляет о своем поражении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям