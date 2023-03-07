Зеленский раскрыл, что ждет Украину после падения Бахмута

Зеленский: после Бахмута российским войскам будет открыта дорога в другие города Украины
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
После Бахмута ВС РФ пойдут дальше, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После захвата города Бахмута (Артемовска) российским войскам будет открыта дорога в другие города страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы понимаем, что после Бахмута они [ВС РФ] могли пойти дальше. В Краматорск, в Славянск, это была бы открытая дорога в другие города Украины в донецком направлении», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. В начале марта 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские бойцы почти взяли город в кольцо. А власти ДНР уточнили, что войска контролируют почти половину Бахмута. Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, Артемовск — важный узел обороны украинских войск в Донбассе. И его взятие позволит Вооруженным Силам РФ продолжить наступление на запад.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский из-за неудач ВСУ практически заявляет о своем поражении.

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После захвата города Бахмута (Артемовска) российским войскам будет открыта дорога в другие города страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы понимаем, что после Бахмута они [ВС РФ] могли пойти дальше. В Краматорск, в Славянск, это была бы открытая дорога в другие города Украины в донецком направлении», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. В начале марта 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские бойцы почти взяли город в кольцо. А власти ДНР уточнили, что войска контролируют почти половину Бахмута. Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, Артемовск — важный узел обороны украинских войск в Донбассе. И его взятие позволит Вооруженным Силам РФ продолжить наступление на запад. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский из-за неудач ВСУ практически заявляет о своем поражении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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