Инцидент произошел на строительной площадке в Тюмени
В Тюмени на одной из строительных площадок экскаватор провалился в яму, которую сам же вырыл. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, инцидент произошел на ул. Тимофея Кармацкого.
«На ул. Тимофея Кармацкого экскаватор провалился в яму, которую сам и вырыл. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал», — сообщил анонимный автор публикации.
Он также опубликовал подтверждающую видеозапись, на кадрах которой другие экскаваторы пытаются достать тяжелую технику, провалившуюся в яму. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.