В Тюмени экскаватор провалился в яму, которую сам же вырыл. Видео

09 марта 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на строительной площадке в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на одной из строительных площадок экскаватор провалился в яму, которую сам же вырыл. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, инцидент произошел на ул. Тимофея Кармацкого. «На ул. Тимофея Кармацкого экскаватор провалился в яму, которую сам и вырыл. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал», — сообщил анонимный автор публикации. Он также опубликовал подтверждающую видеозапись, на кадрах которой другие экскаваторы пытаются достать тяжелую технику, провалившуюся в яму. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария.

В Тюмени на одной из строительных площадок экскаватор провалился в яму, которую сам же вырыл. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, инцидент произошел на ул. Тимофея Кармацкого. «На ул. Тимофея Кармацкого экскаватор провалился в яму, которую сам и вырыл. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал», — сообщил анонимный автор публикации. Он также опубликовал подтверждающую видеозапись, на кадрах которой другие экскаваторы пытаются достать тяжелую технику, провалившуюся в яму. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария.