08 марта 2023
07 марта 2023

В Тюмени экскаватор провалился в яму, которую сам же вырыл. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, экскаватор, улица коли мяготина, ковш экскаватора, зима, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Инцидент произошел на строительной площадке в Тюмени Фото:

В Тюмени на одной из строительных площадок экскаватор провалился в яму, которую сам же вырыл. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, инцидент произошел на ул. Тимофея Кармацкого.

«На ул. Тимофея Кармацкого экскаватор провалился в яму, которую сам и вырыл. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал», — сообщил анонимный автор публикации.

Он также опубликовал подтверждающую видеозапись, на кадрах которой другие экскаваторы пытаются достать тяжелую технику, провалившуюся в яму. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария.

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В Тюмени на одной из строительных площадок экскаватор провалился в яму, которую сам же вырыл. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, инцидент произошел на ул. Тимофея Кармацкого. «На ул. Тимофея Кармацкого экскаватор провалился в яму, которую сам и вырыл. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал», — сообщил анонимный автор публикации. Он также опубликовал подтверждающую видеозапись, на кадрах которой другие экскаваторы пытаются достать тяжелую технику, провалившуюся в яму. В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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