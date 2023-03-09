Депутат из ЯНАО посетила концерт в поддержку участников СВО. Фото

10 марта 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Собранные на концерте средства направят на помощь военным (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ноябрьске (ЯНАО) депутат законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова побывала на концерте в поддержку земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом она рассказала в соцсетях. «Ямал — сила, Ноябрьск — мощь! В „Нефтянике“ прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Собранные от продажи билетов средства пойдут на помощь ноябрьским защитникам», — сообщила Гудкова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Салехарде на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, маме погибшего в зоне СВО Ниджата Бабаева вручили государственную награду — орден Мужества. Указ о награждении военного был подписан президентом России Владимиром Путиным. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, данные действия необходимы для денацификации и демилитаризации страны. Тelegram-канал Надежды Гудковой

В Ноябрьске (ЯНАО) депутат законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова побывала на концерте в поддержку земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом она рассказала в соцсетях. «Ямал — сила, Ноябрьск — мощь! В „Нефтянике“ прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Собранные от продажи билетов средства пойдут на помощь ноябрьским защитникам», — сообщила Гудкова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Салехарде на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, маме погибшего в зоне СВО Ниджата Бабаева вручили государственную награду — орден Мужества. Указ о награждении военного был подписан президентом России Владимиром Путиным. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, данные действия необходимы для денацификации и демилитаризации страны.