В Ноябрьске (ЯНАО) депутат законодательного собрания ЯНАО Надежда Гудкова побывала на концерте в поддержку земляков, находящихся в зоне спецоперации. Об этом она рассказала в соцсетях.
«Ямал — сила, Ноябрьск — мощь! В „Нефтянике“ прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Собранные от продажи билетов средства пойдут на помощь ноябрьским защитникам», — сообщила Гудкова в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Салехарде на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, маме погибшего в зоне СВО Ниджата Бабаева вручили государственную награду — орден Мужества. Указ о награждении военного был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, данные действия необходимы для денацификации и демилитаризации страны.
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