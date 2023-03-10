В ЯНАО при столкновении иномарок погибли два человека. Фото

11 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Надыме в ДТП 11 марта погибли два пассажира иномарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) на перекрестке 7-го проезда и улицы Шаповалова столкнулись автомобили Honda Fit и Hyundai Solaris, в результате чего пострадали пассажиры Honda. Они были доставлены в Надымскую центральную районную больницу, где позже скончались от полученных травм, сообщает ОМВД Надымского района. «11 марта в 04 часа 05 минут на перекрестке улиц 7 проезд — Шаповалова в Надыме произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Hyundai Solaris. В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit, находившиеся в момент ДТП на заднем сиденье, получили телесные повреждения, были доставлены в ГБУЗ ЯНАО „Надымская ЦРБ“, где от полученных травм скончались», — сообщается в группе «Омвд-России По-Надымскому-Району» в социальной сети «ВКонтакте». В момент столкновения оба водителя находились в трезвом состоянии, неблагоприятных погодных условий в городе не наблюдалось. Водители не получили никаких травм. По факту ДТП проводится расследование, свидетелей происшествия просят обратиться в ОМВД Надымского района. Фото: группа «Омвд-России По-Надымскому-Району», Вк Последствия ДТП со смертельным исходом Фото: группа «Омвд-России По-Надымскому-Району», Вк

В Надыме (ЯНАО) на перекрестке 7-го проезда и улицы Шаповалова столкнулись автомобили Honda Fit и Hyundai Solaris, в результате чего пострадали пассажиры Honda. Они были доставлены в Надымскую центральную районную больницу, где позже скончались от полученных травм, сообщает ОМВД Надымского района. «11 марта в 04 часа 05 минут на перекрестке улиц 7 проезд — Шаповалова в Надыме произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Hyundai Solaris. В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit, находившиеся в момент ДТП на заднем сиденье, получили телесные повреждения, были доставлены в ГБУЗ ЯНАО „Надымская ЦРБ“, где от полученных травм скончались», — сообщается в группе «Омвд-России По-Надымскому-Району» в социальной сети «ВКонтакте». В момент столкновения оба водителя находились в трезвом состоянии, неблагоприятных погодных условий в городе не наблюдалось. Водители не получили никаких травм. По факту ДТП проводится расследование, свидетелей происшествия просят обратиться в ОМВД Надымского района.