10 марта 2023
09 марта 2023

В ЯНАО при столкновении иномарок погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая помошь
В Надыме в ДТП 11 марта погибли два пассажира иномарки Фото:

В Надыме (ЯНАО) на перекрестке 7-го проезда и улицы Шаповалова столкнулись автомобили Honda Fit и Hyundai Solaris, в результате чего пострадали пассажиры Honda. Они были доставлены в Надымскую центральную районную больницу, где позже скончались от полученных травм, сообщает ОМВД Надымского района.

«11 марта в 04 часа 05 минут на перекрестке улиц 7 проезд — Шаповалова в Надыме произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Hyundai Solaris. В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit, находившиеся в момент ДТП на заднем сиденье, получили телесные повреждения, были доставлены в ГБУЗ ЯНАО „Надымская ЦРБ“, где от полученных травм скончались», — сообщается в группе «Омвд-России По-Надымскому-Району» в социальной сети «ВКонтакте».

В момент столкновения оба водителя находились в трезвом состоянии, неблагоприятных погодных условий в городе не наблюдалось. Водители не получили никаких травм. По факту ДТП проводится расследование, свидетелей происшествия просят обратиться в ОМВД Надымского района.

Фото:
Последствия ДТП со смертельным исходом
Фото:

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Надыме (ЯНАО) на перекрестке 7-го проезда и улицы Шаповалова столкнулись автомобили Honda Fit и Hyundai Solaris, в результате чего пострадали пассажиры Honda. Они были доставлены в Надымскую центральную районную больницу, где позже скончались от полученных травм, сообщает ОМВД Надымского района. «11 марта в 04 часа 05 минут на перекрестке улиц 7 проезд — Шаповалова в Надыме произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Hyundai Solaris. В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit, находившиеся в момент ДТП на заднем сиденье, получили телесные повреждения, были доставлены в ГБУЗ ЯНАО „Надымская ЦРБ“, где от полученных травм скончались», — сообщается в группе «Омвд-России По-Надымскому-Району» в социальной сети «ВКонтакте». В момент столкновения оба водителя находились в трезвом состоянии, неблагоприятных погодных условий в городе не наблюдалось. Водители не получили никаких травм. По факту ДТП проводится расследование, свидетелей происшествия просят обратиться в ОМВД Надымского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...