Падение спроса может создать у застройщика пул «залежавшихся» квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени за последний месяц на 12% упал интерес покупателей к квартирам в новых домах. Об этом URA.RU рассказал источник в объединении риэлторов Тюменской области.

«Сейчас стали больше спрашивать про жилье на вторичном рынке, это для застройщиков тенденция неприятная, но объяснимая. Новое жилье эконом-класса слишком тесное, плюс там черновой ремонт. То есть человек платит за квартиру большие деньги, и придется еще вкладываться в строительные материалы», — пояснил URA.RU источник.

По данным банка «ДОМ.РФ», в феврале доля проданных квартир в новостройках составила в Тюмени меньше 30%. Вторичное жилье интересовало 68% покупателей, и чуть больше 2% высказали интерес к индивидуальному строительству. Всего за февраль в Тюменской области проведено 3550 ипотечных сделок. «Люди ищут вариант с площадью побольше и ценой поменьше, перекос в сторону вторичного жилья будет усиливаться», — прокомментировал эти цифры URA.RU представитель тюменского риэлторского сообщества.

Ранее агентство рассказаало, к каким последствиям может привести низкий спрос на новостройки. По мнению экспертов, это заставит застройщиков уменьшить площадь нового жилья.