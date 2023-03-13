РИАН: представители более 40 стран создадут движение русофилов

14 марта 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

На съезд Международного движения русофилов соберутся представители 40 стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве 14 марта соберутся представители более чем 40 стран на съезде Международного движения русофилов (МДР), сообщили организаторы съезда. Уточняется, что среди участников ожидаются граждане США и стран ЕС, которые уважают историю России и проявляют солидарность в ее борьбе за справедливое многополярное мироустройство. «Даже в странах Запада сегодня немало людей, не боящихся назвать себя „русофилами“. Тех, кто искренне любит нашу страну, ее историю и культуру, кто солидарен с Россией в ее борьбе за справедливое многополярное мироустройство, основанное на уважение к традиционным ценностям стран и их народов. Именно эти люди соберутся в Москве 14 марта на конгресс МДР», — рассказал один из организаторов РИА Новости. В ходе встречи ожидается выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала и других. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники. В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования. Эту тенденцию поддерживают и западные страны. Многие русскоязычные граждане жаловались на то, что им не хотят сдавать жилье за границей, а где-то местные жители не хотели учиться вместе с русскими, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве 14 марта соберутся представители более чем 40 стран на съезде Международного движения русофилов (МДР), сообщили организаторы съезда. Уточняется, что среди участников ожидаются граждане США и стран ЕС, которые уважают историю России и проявляют солидарность в ее борьбе за справедливое многополярное мироустройство. «Даже в странах Запада сегодня немало людей, не боящихся назвать себя „русофилами“. Тех, кто искренне любит нашу страну, ее историю и культуру, кто солидарен с Россией в ее борьбе за справедливое многополярное мироустройство, основанное на уважение к традиционным ценностям стран и их народов. Именно эти люди соберутся в Москве 14 марта на конгресс МДР», — рассказал один из организаторов РИА Новости. В ходе встречи ожидается выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала и других. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники. В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования. Эту тенденцию поддерживают и западные страны. Многие русскоязычные граждане жаловались на то, что им не хотят сдавать жилье за границей, а где-то местные жители не хотели учиться вместе с русскими, передает телеканал 360.