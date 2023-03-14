В Тюмени накажут мошенников, обокравших РЖД

Транспортный прокурор Тюмени направил в суд уголовное дело на двух мошенников, укравших имущество РЖД

Двух сотрудников тюменского филиала РЖД накажут за хищение имущества компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое сотрудников тюменского филиала РЖД украли и распродали шины грузового транспорта с территории подразделения. Уголовное дело на них направлено в Калининский суд Тюмени. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«По версии следствия, руководитель производственного участка одного из подразделений филиала ОАО „РЖД“, используя служебное положение, со своим подчиненным совершили хищение шин грузового транспорта. Обвиняемые продали их за денежное вознаграждение, причинив тем самым предприятию материальный ущерб в размере более 30 тыс. рублей», — сказано в публикации ведомства.

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