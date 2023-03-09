Молодую тюменку насмерть сбил поезд

10 марта 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

25-летняя тюменка попала под поезд Фото: Денис Моргунов © URA.RU На железнодорожной станции Вагай Омутинского района Тюменской области девушку 25 лет насмерть сбил поезд. Трагедия произошла в ночь на 10 марта. «Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка железнодорожного происшествия. На 2284-м километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района Тюменской области смертельно травмирована женщина 1998 г. р. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются» — сообщает ведомство. Несколькими месяцами ранее тюменской станции Войновка под поезд попала 30-летняя девушка. Происшествием занимался СК РФ по Тюменской области.

На железнодорожной станции Вагай Омутинского района Тюменской области девушку 25 лет насмерть сбил поезд. Трагедия произошла в ночь на 10 марта. «Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка железнодорожного происшествия. На 2284-м километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района Тюменской области смертельно травмирована женщина 1998 г. р. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются» — сообщает ведомство. Несколькими месяцами ранее тюменской станции Войновка под поезд попала 30-летняя девушка. Происшествием занимался СК РФ по Тюменской области.