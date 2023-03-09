09 марта 2023

Молодую тюменку насмерть сбил поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , вокзал, вагон, поезд, отправка призывников, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
25-летняя тюменка попала под поезд Фото:

На железнодорожной станции Вагай Омутинского района Тюменской области девушку 25 лет насмерть сбил поезд. Трагедия произошла в ночь на 10 марта.

«Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка железнодорожного происшествия. На 2284-м километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района Тюменской области смертельно травмирована женщина 1998 г. р. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются» — сообщает ведомство.

Несколькими месяцами ранее тюменской станции Войновка под поезд попала 30-летняя девушка. Происшествием занимался СК РФ по Тюменской области.

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На железнодорожной станции Вагай Омутинского района Тюменской области девушку 25 лет насмерть сбил поезд. Трагедия произошла в ночь на 10 марта. «Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка железнодорожного происшествия. На 2284-м километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района Тюменской области смертельно травмирована женщина 1998 г. р. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются» — сообщает ведомство. Несколькими месяцами ранее тюменской станции Войновка под поезд попала 30-летняя девушка. Происшествием занимался СК РФ по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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