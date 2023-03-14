В ДТП на трассе под Курганом погиб ребенок

15 марта 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Кургане в результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аварии на территории Кетовского муниципального округа (Курганская область) погиб ребенок.Об этом сообщается в официальной группе региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте». «На 353 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, на территории Кетовского муниципального округа, произошло столкновение двух автомобилей. На заднем пассажирском сидении находился сын водителя. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в посте ГИБДД. Сообщается, что мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. Погибшему ребенку было девять лет. Его мама ехала по дороге в сторону поселка Просвет на Toyota Corolla. Женщина превысила скорость и не справилась с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с движущейся по встречной полосе Lada Granta. Как сообщает Госавтоинспекция, оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, а также настоятельно рекомендуют использовать детские кресла в автомобилях.

В аварии на территории Кетовского муниципального округа (Курганская область) погиб ребенок.Об этом сообщается в официальной группе региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте». «На 353 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, на территории Кетовского муниципального округа, произошло столкновение двух автомобилей. На заднем пассажирском сидении находился сын водителя. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в посте ГИБДД. Сообщается, что мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. Погибшему ребенку было девять лет. Его мама ехала по дороге в сторону поселка Просвет на Toyota Corolla. Женщина превысила скорость и не справилась с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с движущейся по встречной полосе Lada Granta. Как сообщает Госавтоинспекция, оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, а также настоятельно рекомендуют использовать детские кресла в автомобилях.