14 марта 2023

В ДТП на трассе под Курганом погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, автомобиль, трасса, дорога, машина
В Кургане в результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир Фото:

В аварии на территории Кетовского муниципального округа (Курганская область) погиб ребенок.Об этом сообщается в официальной группе региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».

«На 353 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, на территории Кетовского муниципального округа, произошло столкновение двух автомобилей. На заднем пассажирском сидении находился сын водителя. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в посте ГИБДД.

Сообщается, что мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. Погибшему ребенку было девять лет. Его мама ехала по дороге в сторону поселка Просвет на Toyota Corolla. Женщина превысила скорость и не справилась с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с движущейся по встречной полосе Lada Granta.

Как сообщает Госавтоинспекция, оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, а также настоятельно рекомендуют использовать детские кресла в автомобилях.

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В аварии на территории Кетовского муниципального округа (Курганская область) погиб ребенок.Об этом сообщается в официальной группе региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте». «На 353 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, на территории Кетовского муниципального округа, произошло столкновение двух автомобилей. На заднем пассажирском сидении находился сын водителя. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в посте ГИБДД. Сообщается, что мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. Погибшему ребенку было девять лет. Его мама ехала по дороге в сторону поселка Просвет на Toyota Corolla. Женщина превысила скорость и не справилась с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с движущейся по встречной полосе Lada Granta. Как сообщает Госавтоинспекция, оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, а также настоятельно рекомендуют использовать детские кресла в автомобилях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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