В ДТП на трассе под Курганом погиб ребенок

В аварии на территории Кетовского муниципального округа (Курганская область) погиб ребенок.Об этом сообщается в официальной группе региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».
«На 353 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, на территории Кетовского муниципального округа, произошло столкновение двух автомобилей. На заднем пассажирском сидении находился сын водителя. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в посте ГИБДД.
Сообщается, что мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. Погибшему ребенку было девять лет. Его мама ехала по дороге в сторону поселка Просвет на Toyota Corolla. Женщина превысила скорость и не справилась с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с движущейся по встречной полосе Lada Granta.
Как сообщает Госавтоинспекция, оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, а также настоятельно рекомендуют использовать детские кресла в автомобилях.
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