В Тюмени дополнят список причин, по которым беженцев лишат бесплатного жилья

Покинуть номера в гостиницах, предоставляемые бесплатно, беженцев попросят из-за нарушений правил проживания Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Власти Тюменской области дополнят список оснований, по которым граждане, экстренно прибывшие в регион из Украины, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, могут лишиться права на проживание в пунктах временного размещения. Соответствующие поправки хотят внести в постановление регионального правительства. Так, покинуть ПВР беженцев попросят в случае нарушения правил проживания.

«Проектом дополняются основания утраты гражданами (постоянно проживающими на территориях Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувшими жилые помещения и прибывшими в Тюменскую область не ранее 18 февраля 2022 года) права размещения в пункте временного размещения. В частности, причиной может стать нарушение правил проживания, установленных на базе ПВР», — следует из проекта постановления, разработанного департаментом социального развития региона.

В настоящее время поводом для утраты права на проживание в ПВР являются окончание специальной военной операции, получение гражданами жилья, либо их собственное решение о переезде. В случае принятия документа беженцы не смогут бесплатно остаться во временном жилье (которое предоставляется в гостиницах, базах отдыха и санаториях), если жалоба на них поступит в департамент соцразвития от юрлица, которому принадлежит ПВР.

При этом оговаривается, что место в пункте временного размещения можно будет сохранить. Но для этого беженцам придется платить за номера по прайсу, как обычным гостям и проживающим.