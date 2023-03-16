В Курганскую область из Москвы ввозили фальшивое масло

Надзорное ведомство перехватило фальшивое масло, которое продавали в Курганской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганскую область ввозили фальшивое сливочное масло из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При мониторинге сопроводительных документов, оформленных на сливочное масло „Крестьянское“, установило, что у поступающей в Курганскую область продукции неоднократно менялся производитель и собственник, что вызвало недоверие к качеству продукции. В результате лабораторных испытаний был установлен факт фальсификации масла растительными жирами», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Сообщается, что на московское предприятие, где производилась молочная смесь, сырье приходило с пяти организаций России и Беларуси. Из столицы смесь отправляли в город Дмитров, который находится в Московской области. В регионе масло меняло название и перенаправлялось между двумя предприятиями, после чего его отвозили в Челябинскую область. А оттуда — к индивидуальному предпринимателю в Кургане.

«Позднее предприниматель направляет масло в другое курганское предприятие, и оно распределяет его по 49 хозяйствующим субъектам», — сообщают на сайте Россельхознадзора. После того, как профильные ведомства выявили нарушение, владельцу предписали уничтожить остатки фальшивой продукции.

URA.RU писало ранее, что на курганской границе перехвачены десятки тонн китайских орехов. Перевозчики пытались ввезти товар в регион незаконно. Всего пытались перевезти около 50 тонн.