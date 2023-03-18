Экономист Ордов: дедолларизация не спасет экономики стран от кризиса

18 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

При отказе от доллара нужно иметь экономически выгодную альтернативу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Банкротство американских банков Дедолларизация не поможет экономикам государств избежать кризиса, если его эпицентром станет банковская система США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Надо избавиться от иллюзий, дедолларизация не спасет от финансового кризиса, если он разразится и эпицентром его станет Америка и ее банковский сектор. Второе — мы о дедолларизации говорим лет 10 минимум, а то и больше. Мы понимаем, что это процесс, который не похож на рубильник. Это история системная, которая требует интеграции всех стран или их большого количества. Надо понимать, что вместо доллара надо предложить какую-то другую экономически выгодную, финансово понятную альтернативу», — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом агентства. По словам доктора экономических наук, нынешний кризис станет мощнее того, что случился в 2008 году. «Неизбежность кризиса связана не с тем, что его нельзя предотвратить, а с тем, что кризис является формой очищения банковского сектора от компаний-зомби, клиентов-зомби, банков-зомби, которые де-факто находятся в состоянии дефолта, но исключительно мерами поддержки продолжают существовать. Здесь вопрос, когда решаться. В этом ли году или могут еще растянуть, но от этого вероятность кризиса лишь увеличится. Так что нас ждет еще что-то хуже, чем было в 2008 году. Это совершенно очевидно», — заключил эксперт. Ранее стало известно, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Также был закрыт коммерческий Signature Bank. Как отметил аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов, крах банковской системы США вызовет рецессию, которая также заденет и Россию в плане снижения цен на нефть и повлияет на главных российских торговых партнеров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал государства отказаться от доллара, чтобы защититься от экономического кризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дедолларизация не поможет экономикам государств избежать кризиса, если его эпицентром станет банковская система США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Надо избавиться от иллюзий, дедолларизация не спасет от финансового кризиса, если он разразится и эпицентром его станет Америка и ее банковский сектор. Второе — мы о дедолларизации говорим лет 10 минимум, а то и больше. Мы понимаем, что это процесс, который не похож на рубильник. Это история системная, которая требует интеграции всех стран или их большого количества. Надо понимать, что вместо доллара надо предложить какую-то другую экономически выгодную, финансово понятную альтернативу», — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом агентства. По словам доктора экономических наук, нынешний кризис станет мощнее того, что случился в 2008 году. «Неизбежность кризиса связана не с тем, что его нельзя предотвратить, а с тем, что кризис является формой очищения банковского сектора от компаний-зомби, клиентов-зомби, банков-зомби, которые де-факто находятся в состоянии дефолта, но исключительно мерами поддержки продолжают существовать. Здесь вопрос, когда решаться. В этом ли году или могут еще растянуть, но от этого вероятность кризиса лишь увеличится. Так что нас ждет еще что-то хуже, чем было в 2008 году. Это совершенно очевидно», — заключил эксперт. Ранее стало известно, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. Также был закрыт коммерческий Signature Bank. Как отметил аналитик платформы «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов, крах банковской системы США вызовет рецессию, которая также заденет и Россию в плане снижения цен на нефть и повлияет на главных российских торговых партнеров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал государства отказаться от доллара, чтобы защититься от экономического кризиса.