Управляющая компания в ЯНАО обвинила жителей дома в плачевном состоянии мест общего пользования

18 марта 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Общежитие теперь имеет статус многоквартирного дома Фото: Виктория Ющенко © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) управляющая компания ООО «РЖК» заявила, что жильцы бывшего общежития по адресу улица Холмогорская 13 не могут провести общее собрание жильцов и выбрать тариф или УК, которая бы соответствовала их потребностям. Из-за этого им назначается управляющая компания с тарифом, утвержденным в ЯНАО и с минимальным набором услуг. Об этом сообщается в ответе полученном URA.RU на запрос о жалобах жителя дома в соцсетях на ужасное состояние мест общего пользования. «Дом по улице Холмогорская 13 получил статус многоквартирного дома с местами общего пользования. Данный дом находится в управлении нашей организации по результатам открытого конкурса по отбору управляющих компаний. <…> Жители данного дома не хотят решать проблемы, связанные с проведением общих собраний и выбора для своего дома соответствующего тарифа или управляющей компании. В результате раз в три года на основании открытого конкурса или назначения во временное управление им будет назначаться управляющая компания с тарифом, утвержденным в ЯНАО», — говорится в сообщении. В письме уточняется, что при таком процессе управления выполняется минимальный перечень обязательных услуг, то есть содержится в рабочем состоянии то, что есть в доме. В ООО «РЖК» сообщили, что в качестве меры в доме будет произведен внеплановый осмотр и составлены соответствующие акты. Нарушения, выявленные при осмотре, будут поставлены в план работ. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. Жители исправно оплачивают счета, но должных услуг не получают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) управляющая компания ООО «РЖК» заявила, что жильцы бывшего общежития по адресу улица Холмогорская 13 не могут провести общее собрание жильцов и выбрать тариф или УК, которая бы соответствовала их потребностям. Из-за этого им назначается управляющая компания с тарифом, утвержденным в ЯНАО и с минимальным набором услуг. Об этом сообщается в ответе полученном URA.RU на запрос о жалобах жителя дома в соцсетях на ужасное состояние мест общего пользования. «Дом по улице Холмогорская 13 получил статус многоквартирного дома с местами общего пользования. Данный дом находится в управлении нашей организации по результатам открытого конкурса по отбору управляющих компаний. <…> Жители данного дома не хотят решать проблемы, связанные с проведением общих собраний и выбора для своего дома соответствующего тарифа или управляющей компании. В результате раз в три года на основании открытого конкурса или назначения во временное управление им будет назначаться управляющая компания с тарифом, утвержденным в ЯНАО», — говорится в сообщении. В письме уточняется, что при таком процессе управления выполняется минимальный перечень обязательных услуг, то есть содержится в рабочем состоянии то, что есть в доме. В ООО «РЖК» сообщили, что в качестве меры в доме будет произведен внеплановый осмотр и составлены соответствующие акты. Нарушения, выявленные при осмотре, будут поставлены в план работ. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. Жители исправно оплачивают счета, но должных услуг не получают.