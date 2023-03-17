Управляющая компания в ЯНАО обвинила жителей дома в плачевном состоянии мест общего пользования

В Ноябрьске (ЯНАО) управляющая компания ООО «РЖК» заявила, что жильцы бывшего общежития по адресу улица Холмогорская 13 не могут провести общее собрание жильцов и выбрать тариф или УК, которая бы соответствовала их потребностям. Из-за этого им назначается управляющая компания с тарифом, утвержденным в ЯНАО и с минимальным набором услуг. Об этом сообщается в ответе полученном URA.RU на запрос о жалобах жителя дома в соцсетях на ужасное состояние мест общего пользования.
«Дом по улице Холмогорская 13 получил статус многоквартирного дома с местами общего пользования. Данный дом находится в управлении нашей организации по результатам открытого конкурса по отбору управляющих компаний. <…> Жители данного дома не хотят решать проблемы, связанные с проведением общих собраний и выбора для своего дома соответствующего тарифа или управляющей компании. В результате раз в три года на основании открытого конкурса или назначения во временное управление им будет назначаться управляющая компания с тарифом, утвержденным в ЯНАО», — говорится в сообщении.
В письме уточняется, что при таком процессе управления выполняется минимальный перечень обязательных услуг, то есть содержится в рабочем состоянии то, что есть в доме. В ООО «РЖК» сообщили, что в качестве меры в доме будет произведен внеплановый осмотр и составлены соответствующие акты. Нарушения, выявленные при осмотре, будут поставлены в план работ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. Жители исправно оплачивают счета, но должных услуг не получают.
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