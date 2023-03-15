В городе ЯНАО жители общежития жалуются на ужасные бытовые условия. Фото

16 марта 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Нормальной уборки в общежитии не было последние два года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. При этом жителям ежемесячно начисляется плата за обслуживание и ремонт со стороны управляющей компании. Об этом сообщается в сообществе «Наш Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». « Когда уже появится уборщица и начнется хоть какое-нибудь обслуживание и ремонт, за которые мы платим ежемесячно в общежитии по ул. Холмогорская, д. 13. Второй год пошел, как нормально не убирают даже. Трубы все забиты, души сломаны, трубы все гудят, дети пугаются этих звуков, раковины забиты», — говорится в сообщении. Автор поста предлагает не платить управляющей компании, а жильцам самостоятельно собирать деньги и решать сложившиеся бытовые проблемы. Согласно сервису «Реформа ЖКХ» дом по адресу Холмогорская 13 находится под управлением ООО «РЖК». Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в Екатеринбург пожаловались, что у них в общаге пять дней нет холодной воды. В пресс-службе РГППУ заявили URA.RU, что вода в общежитиях была отключена с 26 января. После проведения ремонтных работ 31 января водоснабжение восстановлено. В общежитии засоры в трубах сообщество «ВКонтакте» «Наш Ноябрьск» Состояние мест общего пользования в ужасном состоянии сообщество «ВКонтакте» «Наш Ноябрьск» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) жители общежития по адресу улица Холмогорская 13 возмущены отсутствием уборки в местах общего пользования, засорами в трубах и сломанными душами. При этом жителям ежемесячно начисляется плата за обслуживание и ремонт со стороны управляющей компании. Об этом сообщается в сообществе «Наш Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». « Когда уже появится уборщица и начнется хоть какое-нибудь обслуживание и ремонт, за которые мы платим ежемесячно в общежитии по ул. Холмогорская, д. 13. Второй год пошел, как нормально не убирают даже. Трубы все забиты, души сломаны, трубы все гудят, дети пугаются этих звуков, раковины забиты», — говорится в сообщении. Автор поста предлагает не платить управляющей компании, а жильцам самостоятельно собирать деньги и решать сложившиеся бытовые проблемы. Согласно сервису «Реформа ЖКХ» дом по адресу Холмогорская 13 находится под управлением ООО «РЖК». Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в Екатеринбург пожаловались, что у них в общаге пять дней нет холодной воды. В пресс-службе РГППУ заявили URA.RU, что вода в общежитиях была отключена с 26 января. После проведения ремонтных работ 31 января водоснабжение восстановлено.