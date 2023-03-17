Тюменцу не понравилось поведение гостя и он его избил

Конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя
В селе Омутинском (Тюменская область) мужчине не понравилось поведение гостя и он его избил. Ссора между знакомыми произошла во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«В ходе распития между мужчинами возник конфликт — хозяину не понравилось поведение гостя. В результате ссоры заявителю причинены побои», — рассказали в пресс-службе.
Установлено, что пострадавший находился в гостях у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Полицейские задержали рецидивиста и возбудили уголовное дело по статье «Побои». Теперь мужчине грозит до трех месяцев лишения свободы.
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