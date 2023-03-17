17 марта 2023
16 марта 2023

Тюменцу не понравилось поведение гостя и он его избил

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт между мужчинами произошел во время распития алкоголя Фото:

В селе Омутинском (Тюменская область) мужчине не понравилось поведение гостя и он его избил. Ссора между знакомыми произошла во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«В ходе распития между мужчинами возник конфликт — хозяину не понравилось поведение гостя. В результате ссоры заявителю причинены побои», — рассказали в пресс-службе.

Установлено, что пострадавший находился в гостях у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Полицейские задержали рецидивиста и возбудили уголовное дело по статье «Побои». Теперь мужчине грозит до трех месяцев лишения свободы.

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В селе Омутинском (Тюменская область) мужчине не понравилось поведение гостя и он его избил. Ссора между знакомыми произошла во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В ходе распития между мужчинами возник конфликт — хозяину не понравилось поведение гостя. В результате ссоры заявителю причинены побои», — рассказали в пресс-службе. Установлено, что пострадавший находился в гостях у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Полицейские задержали рецидивиста и возбудили уголовное дело по статье «Побои». Теперь мужчине грозит до трех месяцев лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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