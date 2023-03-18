Школьники Курганской области будут изучать самбо на уроках физкультуры

В Зауралье будут изучать основы самбо на уроках физкультуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области собираются включить самбо в школьную программу. О планах по внедрению этого вида спорта в Зуралье рассказал председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов.

«Спортзалы в школах <…> будут оснащать необходимым инвентарем. Проект также охватит вузы. Занятия самбо должны быть доступны каждому <…>, вне зависимости от того, где он живет — в городе или сельской местности», — пишет Дмитрий Фролов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект будет первоначально реализован на базе курганской гимназии №32. По словам Фролова, курировать процесс внедрения самбо в школьную программу будет сенатор от Курганской областной и председатель областной федерации самбо Сергей Муратов.

Ранее URA.RU писало, что на базе одной из школ Курганской области будет сформирован класс МВД. Помимо обычной школьной программы, ребята будут углубленно изучать обществознание, правозащитную деятельность и усиленно заниматься физподготовкой.