Схваченным в Кургане с крупной партией героина иностранцам грозит депортация

Задержанные планировали наладить сеть по распространению наркотика Фото: Размик Закарян © URA.RU

Двух задержанных в курганской гостинице иностранцев, у которых изъяли крупную партию героина, наказали административным штрафом с последующим выдворением за пределы РФ. На них также завели уголовные дела, пояснили в пресс-службе полиции региона.

«В гостиничном номере [где проживали иностранцы] полицейские обнаружили 3,61 граммов героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. Им назначено наказание в виде административного штрафа с последующим административным выдворением за пределы России», — указано на сайте ведомства.

В сообщении указано, что сейчас злоумышленники находятся под стражей. Силовики подчеркивают, что максимальное наказание по уголовной статье о покушении на сбыт наркотиков — лишение свободы на срок до 20 лет.