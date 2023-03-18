18 марта 2023
17 марта 2023

Схваченным в Кургане с крупной партией героина иностранцам грозит депортация

© Служба новостей «URA.RU»
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Антивоенный митинг на площади Труда. Екатеринбург, автозак, задержание активистов, митинг, протест, задержание
Задержанные планировали наладить сеть по распространению наркотика Фото:

Двух задержанных в курганской гостинице иностранцев, у которых изъяли крупную партию героина, наказали административным штрафом с последующим выдворением за пределы РФ. На них также завели уголовные дела, пояснили в пресс-службе полиции региона.

«В гостиничном номере [где проживали иностранцы] полицейские обнаружили 3,61 граммов героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. Им назначено наказание в виде административного штрафа с последующим административным выдворением за пределы России», — указано на сайте ведомства.

В сообщении указано, что сейчас злоумышленники находятся под стражей. Силовики подчеркивают, что максимальное наказание по уголовной статье о покушении на сбыт наркотиков — лишение свободы на срок до 20 лет.

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Двух задержанных в курганской гостинице иностранцев, у которых изъяли крупную партию героина, наказали административным штрафом с последующим выдворением за пределы РФ. На них также завели уголовные дела, пояснили в пресс-службе полиции региона. «В гостиничном номере [где проживали иностранцы] полицейские обнаружили 3,61 граммов героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. Им назначено наказание в виде административного штрафа с последующим административным выдворением за пределы России», — указано на сайте ведомства. В сообщении указано, что сейчас злоумышленники находятся под стражей. Силовики подчеркивают, что максимальное наказание по уголовной статье о покушении на сбыт наркотиков — лишение свободы на срок до 20 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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