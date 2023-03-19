Аналитики рассказали, где тюменцы отдохнут весной

Туту.ру: самыми популярными авианаправлениями в марте у тюменцев стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург

20 марта 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Средний чек за перелет по России из Тюмени находится на уровне 12,7 тысяч рублей в обе стороны Фото: Николай Бастриков © URA.RU Самыми популярными авианаправлениями у жителей Тюмени в марте стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. По словам аналитиков, на направления по России приходится около 95% спроса. «Средний чек за перелет по России из Тюмени находится на уровне 12,7 тысяч рублей в обе стороны. <…> Если говорить о внутренних направлениях, то примерно 30% билетов покупают в Москву (средний чек туда-обратно — 9 694 рубля). Далее по популярности следуют Сочи (17 827 рублей), Санкт-Петербург (11 344 рубля), Салехард (16 484 рубля) и Новый Уренгой (20 919 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Как отметили аналитики, тюменцы платят за билет за границу примерно 26 тысяч рублей в обе стороны. Из зарубежных направлений у путешественников в марте спросом пользуются Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь. Ранее URA.RU писало, что у тюменцев самым востребованным направлением летом стал Сочи. Однако билеты на самолет в этот город обойдутся дороже всего по сравнению с остальными популярными направлениями.

Самыми популярными авианаправлениями у жителей Тюмени в марте стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. По словам аналитиков, на направления по России приходится около 95% спроса. «Средний чек за перелет по России из Тюмени находится на уровне 12,7 тысяч рублей в обе стороны. <…> Если говорить о внутренних направлениях, то примерно 30% билетов покупают в Москву (средний чек туда-обратно — 9 694 рубля). Далее по популярности следуют Сочи (17 827 рублей), Санкт-Петербург (11 344 рубля), Салехард (16 484 рубля) и Новый Уренгой (20 919 рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Как отметили аналитики, тюменцы платят за билет за границу примерно 26 тысяч рублей в обе стороны. Из зарубежных направлений у путешественников в марте спросом пользуются Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь. Ранее URA.RU писало, что у тюменцев самым востребованным направлением летом стал Сочи. Однако билеты на самолет в этот город обойдутся дороже всего по сравнению с остальными популярными направлениями.