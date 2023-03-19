Губернатор Шумков объявил о проекте на миллиард рублей

20 марта 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова, новое производство планируют запустить в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на базе бывшего завода КЗКТ будут заниматься переработкой пластика. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявив, что в производство вложат более 1 млрд рублей. «Брошенное огромное здание бывшей кузницы на базе бывшего завода КЗКТ будет реконструировано под производство переработки пластиков. Сумма капитальных вложений в модернизацию объекта составляет более 1 млрд рублей, без учета затрат на оборудование», — рассказал Шумков. По его словам, площадь новых промышленных объектов составит более 24 тысяч кв. м. Планируется, что там создадут около 200 рабочих мест. Губернатор объяснил, что скоро проект отправят на экспертизу. Большую часть работ планируют провести в этом году, а запустить — в 2024 году. Он добавил, что власти поддержат проект финансово. Ранее Шумков рассказывал, что власти заплатят инвестору 500 млн рублей за переделку старого завода в индустриальный парк. Индустриальный парк «Стальмонтаж» появится на площадке завода ЖБИ-1.

В Кургане на базе бывшего завода КЗКТ будут заниматься переработкой пластика. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявив, что в производство вложат более 1 млрд рублей. «Брошенное огромное здание бывшей кузницы на базе бывшего завода КЗКТ будет реконструировано под производство переработки пластиков. Сумма капитальных вложений в модернизацию объекта составляет более 1 млрд рублей, без учета затрат на оборудование», — рассказал Шумков. По его словам, площадь новых промышленных объектов составит более 24 тысяч кв. м. Планируется, что там создадут около 200 рабочих мест. Губернатор объяснил, что скоро проект отправят на экспертизу. Большую часть работ планируют провести в этом году, а запустить — в 2024 году. Он добавил, что власти поддержат проект финансово. Ранее Шумков рассказывал, что власти заплатят инвестору 500 млн рублей за переделку старого завода в индустриальный парк. Индустриальный парк «Стальмонтаж» появится на площадке завода ЖБИ-1.