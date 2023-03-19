Тюменский фермер получил субсидию по подложным документам

20 марта 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Деньги из бюджета мужчина получил на развитие производства мясных полуфабрикатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский аграрий подделал показатели своего фермерского хозяйства, чтобы обманным путем получить субсидию от государства. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина, являясь председателем сельхозкооператива „Энергия“, направил в Департамент АПК Тюменской области документы с ложными сведениями о количестве заготовленного мяса. На основании этих документов он получил субсидию из бюджета Тюменской области, деньгами распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении. По данным системы СБИС, обвиняемый был председателем кооператива «Энергия» до конца февраля 2023 года. За это время успел накопить два десятка штрафов от ГИБДД Тюменской области и пять исполнительных производств УФССП. Кооператив занимается производством мясной продукции, ее оптовой и розничной продажей. Мужчину обвинили в мошенничестве, в судебном заседании он признал свою вину. Нанесенный бюджету ущерб возместил, теперь ему предстоит заплатить штраф. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени накажут мошенников, обокравших РЖД.

Тюменский аграрий подделал показатели своего фермерского хозяйства, чтобы обманным путем получить субсидию от государства. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина, являясь председателем сельхозкооператива „Энергия“, направил в Департамент АПК Тюменской области документы с ложными сведениями о количестве заготовленного мяса. На основании этих документов он получил субсидию из бюджета Тюменской области, деньгами распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении. По данным системы СБИС, обвиняемый был председателем кооператива «Энергия» до конца февраля 2023 года. За это время успел накопить два десятка штрафов от ГИБДД Тюменской области и пять исполнительных производств УФССП. Кооператив занимается производством мясной продукции, ее оптовой и розничной продажей. Мужчину обвинили в мошенничестве, в судебном заседании он признал свою вину. Нанесенный бюджету ущерб возместил, теперь ему предстоит заплатить штраф. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени накажут мошенников, обокравших РЖД.