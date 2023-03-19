19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Тюменский фермер получил субсидию по подложным документам

© Служба новостей «URA.RU»
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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, продукты, мясокомбинат, мясная продукция, мясопродукты, сосиска, еда, женщина на производстве, женский труд, комбинат мясной гастрономии черкашин и партнеръ
Деньги из бюджета мужчина получил на развитие производства мясных полуфабрикатов Фото:

Тюменский аграрий подделал показатели своего фермерского хозяйства, чтобы обманным путем получить субсидию от государства. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Мужчина, являясь председателем сельхозкооператива „Энергия“, направил в Департамент АПК Тюменской области документы с ложными сведениями о количестве заготовленного мяса. На основании этих документов он получил субсидию из бюджета Тюменской области, деньгами распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

По данным системы СБИС, обвиняемый был председателем кооператива «Энергия» до конца февраля 2023 года. За это время успел накопить два десятка штрафов от ГИБДД Тюменской области и пять исполнительных производств УФССП. Кооператив занимается производством мясной продукции, ее оптовой и розничной продажей.

Мужчину обвинили в мошенничестве, в судебном заседании он признал свою вину. Нанесенный бюджету ущерб возместил, теперь ему предстоит заплатить штраф. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени накажут мошенников, обокравших РЖД.

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Тюменский аграрий подделал показатели своего фермерского хозяйства, чтобы обманным путем получить субсидию от государства. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина, являясь председателем сельхозкооператива „Энергия“, направил в Департамент АПК Тюменской области документы с ложными сведениями о количестве заготовленного мяса. На основании этих документов он получил субсидию из бюджета Тюменской области, деньгами распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении. По данным системы СБИС, обвиняемый был председателем кооператива «Энергия» до конца февраля 2023 года. За это время успел накопить два десятка штрафов от ГИБДД Тюменской области и пять исполнительных производств УФССП. Кооператив занимается производством мясной продукции, ее оптовой и розничной продажей. Мужчину обвинили в мошенничестве, в судебном заседании он признал свою вину. Нанесенный бюджету ущерб возместил, теперь ему предстоит заплатить штраф. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени накажут мошенников, обокравших РЖД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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