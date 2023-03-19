Тюменец выкинул кота в окно и выложил видео в соцсетях

Житель Тюмени снял и выложил в социальные сети видео, на котором он выбрасывает кота из окна квартиры, расположенной на верхних этажах многоэтажного дома. Об этом сообщают несколько telegram-каналов со ссылкой на соцсети автора видео.
«Осторожно, жесткое видео! В Тюмени Ярослав Моисеев выбросил кота из окна и похвастался этим в социальных сетях. Выжил котик или нет — неизвестно», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».
В комментариях под сообщением тюменцы негативно высказываются в адрес поступка и совершившего его мужчины. А один из пользователей сообщает, что кот выжил, но получил большое количество переломов. Видео вызвало реакцию и со стороны правоохранительных структур. «Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее агентство рассказало еще об одном громком случае жестокого обращения с животными. Мужчина изувечил собственную собаку и приговорен к году исправительных работ.
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