Тюменец выкинул кота в окно и выложил видео в соцсетях

20 марта 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают, что выжило, но получило множество переломов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Житель Тюмени снял и выложил в социальные сети видео, на котором он выбрасывает кота из окна квартиры, расположенной на верхних этажах многоэтажного дома. Об этом сообщают несколько telegram-каналов со ссылкой на соцсети автора видео. «Осторожно, жесткое видео! В Тюмени Ярослав Моисеев выбросил кота из окна и похвастался этим в социальных сетях. Выжил котик или нет — неизвестно», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В комментариях под сообщением тюменцы негативно высказываются в адрес поступка и совершившего его мужчины. А один из пользователей сообщает, что кот выжил, но получил большое количество переломов. Видео вызвало реакцию и со стороны правоохранительных структур. «Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Ранее агентство рассказало еще об одном громком случае жестокого обращения с животными. Мужчина изувечил собственную собаку и приговорен к году исправительных работ.

Житель Тюмени снял и выложил в социальные сети видео, на котором он выбрасывает кота из окна квартиры, расположенной на верхних этажах многоэтажного дома. Об этом сообщают несколько telegram-каналов со ссылкой на соцсети автора видео. «Осторожно, жесткое видео! В Тюмени Ярослав Моисеев выбросил кота из окна и похвастался этим в социальных сетях. Выжил котик или нет — неизвестно», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В комментариях под сообщением тюменцы негативно высказываются в адрес поступка и совершившего его мужчины. А один из пользователей сообщает, что кот выжил, но получил большое количество переломов. Видео вызвало реакцию и со стороны правоохранительных структур. «Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Ранее агентство рассказало еще об одном громком случае жестокого обращения с животными. Мужчина изувечил собственную собаку и приговорен к году исправительных работ.