В Тюмени мужчина выдал себя за строителя и присвоил 1,6 млн рублей

Житель Тюмени выдал себя за строителя и присвоил 1,67 млн рублей, выданных заказчицей на строительство жилого дома «под ключ», после чего перестал выходить на связь. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Летом 2022 года потерпевшая обратилась к мужчине за оказанием услуг по постройке дома „под ключ“. Мужчина откликнулся на обращение, они обговорили условия сделки и заключили договор. После чего потерпевшая передала ему деньги на сумму 1 670 000 рублей», — говорится в сообщении.
По словам потерпевшей, при встрече мужчина производил впечатление профессионала. Получив деньги, он имитировал начало строительных работ, а затем перестал выходить на связь и пропал с оплаченной суммой. Мужчина задержан, до суда будет находиться под стражей.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменский фермер получил из областного бюджета субсидию по подложным документам. Деньги, выделенные на развитие производства, он потратил на собственные нужды.
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