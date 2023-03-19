Тюменцы стали чаще травиться наркотиками

В 2022 году в Тюменской области зафиксировано 346 случаев наркоотравлений. Об этом в своем отчете сообщил прокурор региона Владислав Московским. При этом в 2021 году от отравления запрещенными веществами пострадали 330 тюменцев.
«Из незаконного оборота изъято 157 кг наркотиков. Вместе с тем, по итогам года, в регионе зафиксировано на 4,8% больше случаев накроотравлений (346 против 330)», — указано в отчете прокурора Тюменской области по итогам работы за 2022 год.
Московских добавил, что от отравления наркотиками в 2022 году скончались 216 жителей Тюменской области. Годом ранее жертвами употребления запрещенных веществ в регионе стали 235 человек.
Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени объединяются в дружины, чтобы отгонять от своих домов наркоманов и дилеров, которые делают «закладки» с запрещенными веществами. При этом, для борьбы с нарушителями активисты используют только законные методы.
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