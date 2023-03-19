Главный враг мэра Тюмени в гордуме лишится мандата

Депутату гордумы Дмитрию Елагину помешают избраться на новый срок
Главный враг мэра Тюмени Руслана Кухарука в гордуме Дмитрий Елагин лишится мандата. На торгах мэрии с ЛДПР было принято решение не пускать его в новый созыв Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.
«Он вставлял Кухаруку палки в колеса, срывал заседания, выступал с многочисленной критикой в адрес работы мэрии. Ему этого не забыли», — сообщает источник.
По информации агентства, партийцы поставят Дмитрия Елагина на непроходное место в списке. Депутат возглавляет фракцию ЛДПР в гордуме Тюмени с 2020 года. До этого он сорвал заседание, на котором присутствовал мэр Кухарук.
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