Главный враг мэра Тюмени в гордуме лишится мандата

Глава тюменской фракции ЛДПР Дмитрий Елагин покинет городскую думу

20 марта 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Депутату гордумы Дмитрию Елагину помешают избраться на новый срок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Главный враг мэра Тюмени Руслана Кухарука в гордуме Дмитрий Елагин лишится мандата. На торгах мэрии с ЛДПР было принято решение не пускать его в новый созыв Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Он вставлял Кухаруку палки в колеса, срывал заседания, выступал с многочисленной критикой в адрес работы мэрии. Ему этого не забыли», — сообщает источник. По информации агентства, партийцы поставят Дмитрия Елагина на непроходное место в списке. Депутат возглавляет фракцию ЛДПР в гордуме Тюмени с 2020 года. До этого он сорвал заседание, на котором присутствовал мэр Кухарук.

Главный враг мэра Тюмени Руслана Кухарука в гордуме Дмитрий Елагин лишится мандата. На торгах мэрии с ЛДПР было принято решение не пускать его в новый созыв Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Он вставлял Кухаруку палки в колеса, срывал заседания, выступал с многочисленной критикой в адрес работы мэрии. Ему этого не забыли», — сообщает источник. По информации агентства, партийцы поставят Дмитрия Елагина на непроходное место в списке. Депутат возглавляет фракцию ЛДПР в гордуме Тюмени с 2020 года. До этого он сорвал заседание, на котором присутствовал мэр Кухарук.