19 марта 2023
18 марта 2023

Главный враг мэра Тюмени в гордуме лишится мандата

Глава тюменской фракции ЛДПР Дмитрий Елагин покинет городскую думу
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по бюджету города. Тюмень, бакро евгений, елагин дмитрий
Депутату гордумы Дмитрию Елагину помешают избраться на новый срок Фото:

Главный враг мэра Тюмени Руслана Кухарука в гордуме Дмитрий Елагин лишится мандата. На торгах мэрии с ЛДПР было принято решение не пускать его в новый созыв Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Он вставлял Кухаруку палки в колеса, срывал заседания, выступал с многочисленной критикой в адрес работы мэрии. Ему этого не забыли», — сообщает источник.

По информации агентства, партийцы поставят Дмитрия Елагина на непроходное место в списке. Депутат возглавляет фракцию ЛДПР в гордуме Тюмени с 2020 года. До этого он сорвал заседание, на котором присутствовал мэр Кухарук.

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Главный враг мэра Тюмени Руслана Кухарука в гордуме Дмитрий Елагин лишится мандата. На торгах мэрии с ЛДПР было принято решение не пускать его в новый созыв Тюменской городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Он вставлял Кухаруку палки в колеса, срывал заседания, выступал с многочисленной критикой в адрес работы мэрии. Ему этого не забыли», — сообщает источник. По информации агентства, партийцы поставят Дмитрия Елагина на непроходное место в списке. Депутат возглавляет фракцию ЛДПР в гордуме Тюмени с 2020 года. До этого он сорвал заседание, на котором присутствовал мэр Кухарук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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