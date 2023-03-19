Заместитель курганского губернатора уехал в Москву

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов уехал в командировку в Москву. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Сегодня работаю в Москве. Обсудили с директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксенией Шевелкиной реализацию программы „Комплексное развитие сельских территорий“ в нашем регионе», — написал Архипов. По его словам, в этом году в области реализуют три подобных проекта. В рамках программы будут газифицированы села, капитально отремонтированы детские сады и школа, благоустроены общественные территории.
Также региональные власти подали заявки в министерство на 2024 год. В следующем году реализовать проекты комплексного развития сельских территорий планируют в Кетовском, Куртамышском, Целинном, Мишкинском, Каргапольском, Щучанском округах.
Владимир Архипов в Москве провел переговоры с представителем Минсельхоза РФ
Фото: со страницы Владимира Архипова в соцсети «ВКонтакте»
Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов уехал в командировку в Москву. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня работаю в Москве. Обсудили с директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксенией Шевелкиной реализацию программы „Комплексное развитие сельских территорий“ в нашем регионе», — написал Архипов. По его словам, в этом году в области реализуют три подобных проекта. В рамках программы будут газифицированы села, капитально отремонтированы детские сады и школа, благоустроены общественные территории. Также региональные власти подали заявки в министерство на 2024 год. В следующем году реализовать проекты комплексного развития сельских территорий планируют в Кетовском, Куртамышском, Целинном, Мишкинском, Каргапольском, Щучанском округах.