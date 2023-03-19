19 марта 2023
18 марта 2023

Заместитель курганского губернатора уехал в Москву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с зам губернатора Владимиром Архиповым. Курган, архипов владимир
Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов рассказал о командировке в столицу (архивное фото) Фото:

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов уехал в командировку в Москву. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня работаю в Москве. Обсудили с директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксенией Шевелкиной реализацию программы „Комплексное развитие сельских территорий“ в нашем регионе», — написал Архипов. По его словам, в этом году в области реализуют три подобных проекта. В рамках программы будут газифицированы села, капитально отремонтированы детские сады и школа, благоустроены общественные территории.

Также региональные власти подали заявки в министерство на 2024 год. В следующем году реализовать проекты комплексного развития сельских территорий планируют в Кетовском, Куртамышском, Целинном, Мишкинском, Каргапольском, Щучанском округах.

Заместитель курганского губернатора уехал в Москву
Владимир Архипов в Москве провел переговоры с представителем Минсельхоза РФ
Фото:

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Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов уехал в командировку в Москву. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня работаю в Москве. Обсудили с директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксенией Шевелкиной реализацию программы „Комплексное развитие сельских территорий“ в нашем регионе», — написал Архипов. По его словам, в этом году в области реализуют три подобных проекта. В рамках программы будут газифицированы села, капитально отремонтированы детские сады и школа, благоустроены общественные территории. Также региональные власти подали заявки в министерство на 2024 год. В следующем году реализовать проекты комплексного развития сельских территорий планируют в Кетовском, Куртамышском, Целинном, Мишкинском, Каргапольском, Щучанском округах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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