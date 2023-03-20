Что известно о трагедии с основателем поп-группы Cream Soda Свиргуновым

20 марта 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли тело Дмитрия Свиргунова в Волге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) провалился под лед на Волге и погиб 20 марта. URA.RU приводит основную информацию о трагедии. Что произошло СМИ сообщали, что Свиргунов со своими друзьями в ночь на 20 марта отмечали день рождения друга в селе Диево-Городище Ярославской области. Молодые люди решили прогуляться по льду, пять человек провалились. Из них выбрались только Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман, парень скончался в машине скорой помощи. Свиргунова считали пропавшим без вести, но вскоре его тело вытащили спасатели, сообщали СМИ. Продюсера опознала родственница. Также под лед провалился брат основателя группы Роман Свиргунов. По информации МЧС, еще вечером лед был крепкий, однако ночью его подмыло. Следственный комитет начал проверку. Реакция участников Cream Soda Представители коллектива подтвердили информацию о произошедшем. Они сообщали, что Романа Свиргунова и его друга Григория Киселева все еще ищут спасатели. Бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская рассказала, что за день до смерти основателя группы у них проходили съемки клипа. Для видео Романовская специально тонула под водой. Свиргунов погиб там, где были написаны почти все песни коллектива, рассказала она. Чем известен Свиргунов и Cream Soda Свиргунову было 34 года, он родом из Ярославля. Он был одним из основателей Cream Soda в 2012 году. Поп-группа известна песнями «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок». Коллектив прославился юмористическими клипами. Первые видео музыканты снимали в Ярославле и Ярославской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) провалился под лед на Волге и погиб 20 марта. URA.RU приводит основную информацию о трагедии. Что произошло СМИ сообщали, что Свиргунов со своими друзьями в ночь на 20 марта отмечали день рождения друга в селе Диево-Городище Ярославской области. Молодые люди решили прогуляться по льду, пять человек провалились. Из них выбрались только Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман, парень скончался в машине скорой помощи. Свиргунова считали пропавшим без вести, но вскоре его тело вытащили спасатели, сообщали СМИ. Продюсера опознала родственница. Также под лед провалился брат основателя группы Роман Свиргунов. По информации МЧС, еще вечером лед был крепкий, однако ночью его подмыло. Следственный комитет начал проверку. Реакция участников Cream Soda Представители коллектива подтвердили информацию о произошедшем. Они сообщали, что Романа Свиргунова и его друга Григория Киселева все еще ищут спасатели. Бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская рассказала, что за день до смерти основателя группы у них проходили съемки клипа. Для видео Романовская специально тонула под водой. Свиргунов погиб там, где были написаны почти все песни коллектива, рассказала она. Чем известен Свиргунов и Cream Soda Свиргунову было 34 года, он родом из Ярославля. Он был одним из основателей Cream Soda в 2012 году. Поп-группа известна песнями «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок». Коллектив прославился юмористическими клипами. Первые видео музыканты снимали в Ярославле и Ярославской области.