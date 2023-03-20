20 марта 2023
19 марта 2023
18 марта 2023

Тюменцам рассказали, откуда будет дешевле улететь в Турцию

Туроператоры: тюменцам выгоднее всего лететь в Турцию из столицы региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Москва, взлет самолета, авиация, boeing 767-300, авиасообщение
Лететь в Турцию дешевле всего из Тюмени Фото:

Жителям Тюмени дешевле всего улететь в Турцию из столицы региона, а не из Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщила Александра Достовалова, директор туристического агентства AMORE TRAVEL.

«Большинство сравнивают цены на туры с вылетом из Екатеринбурга и Москвы. Однако разница получается незначительная — 10-15 тысяч рублей. Но эту сумму туристы как раз потратят на дорогу до других городов. Поэтому выгоднее всего лететь из Тюмени», — отметила эксперт РБК Тюмень.

Основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель рассказал о том, что вопрос выбора города вылета был актуален и в 2022 году, когда еще не было достаточно отлажено авиасообщение из регионов России в Турцию. Сейчас ситуация значительно улучшилась. В 2023 году поставили чартерные цепочки с прямым перелетом в Турцию из Тюмени и Екатеринбурга.

Ранее URA.RU писало, что стоимость туров на летний сезон в Турцию увеличится для тюменцев. По словам туристических фирм, выгодные условия на раннее бронирование будет действовать до конца марта, после цена значительно увеличится.

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Жителям Тюмени дешевле всего улететь в Турцию из столицы региона, а не из Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщила Александра Достовалова, директор туристического агентства AMORE TRAVEL. «Большинство сравнивают цены на туры с вылетом из Екатеринбурга и Москвы. Однако разница получается незначительная — 10-15 тысяч рублей. Но эту сумму туристы как раз потратят на дорогу до других городов. Поэтому выгоднее всего лететь из Тюмени», — отметила эксперт РБК Тюмень. Основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель рассказал о том, что вопрос выбора города вылета был актуален и в 2022 году, когда еще не было достаточно отлажено авиасообщение из регионов России в Турцию. Сейчас ситуация значительно улучшилась. В 2023 году поставили чартерные цепочки с прямым перелетом в Турцию из Тюмени и Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что стоимость туров на летний сезон в Турцию увеличится для тюменцев. По словам туристических фирм, выгодные условия на раннее бронирование будет действовать до конца марта, после цена значительно увеличится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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