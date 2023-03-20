Тюменцам рассказали, откуда будет дешевле улететь в Турцию

Туроператоры: тюменцам выгоднее всего лететь в Турцию из столицы региона

21 марта 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Лететь в Турцию дешевле всего из Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Тюмени дешевле всего улететь в Турцию из столицы региона, а не из Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщила Александра Достовалова, директор туристического агентства AMORE TRAVEL. «Большинство сравнивают цены на туры с вылетом из Екатеринбурга и Москвы. Однако разница получается незначительная — 10-15 тысяч рублей. Но эту сумму туристы как раз потратят на дорогу до других городов. Поэтому выгоднее всего лететь из Тюмени», — отметила эксперт РБК Тюмень. Основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель рассказал о том, что вопрос выбора города вылета был актуален и в 2022 году, когда еще не было достаточно отлажено авиасообщение из регионов России в Турцию. Сейчас ситуация значительно улучшилась. В 2023 году поставили чартерные цепочки с прямым перелетом в Турцию из Тюмени и Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что стоимость туров на летний сезон в Турцию увеличится для тюменцев. По словам туристических фирм, выгодные условия на раннее бронирование будет действовать до конца марта, после цена значительно увеличится.

Жителям Тюмени дешевле всего улететь в Турцию из столицы региона, а не из Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщила Александра Достовалова, директор туристического агентства AMORE TRAVEL. «Большинство сравнивают цены на туры с вылетом из Екатеринбурга и Москвы. Однако разница получается незначительная — 10-15 тысяч рублей. Но эту сумму туристы как раз потратят на дорогу до других городов. Поэтому выгоднее всего лететь из Тюмени», — отметила эксперт РБК Тюмень. Основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель рассказал о том, что вопрос выбора города вылета был актуален и в 2022 году, когда еще не было достаточно отлажено авиасообщение из регионов России в Турцию. Сейчас ситуация значительно улучшилась. В 2023 году поставили чартерные цепочки с прямым перелетом в Турцию из Тюмени и Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что стоимость туров на летний сезон в Турцию увеличится для тюменцев. По словам туристических фирм, выгодные условия на раннее бронирование будет действовать до конца марта, после цена значительно увеличится.